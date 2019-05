Best Dresses of the Day (733): Leonardo DiCaprio, Margot Robbie & Co.

Mittwoch, 22. Mai 2019 22:45 Uhr

Am vergangenen Mittwoch präsentierten die Hollywoodstars Leonardo DiCaprio und Margot Robbie ihren neuesten gemeinsamen Film „Once Upon a Time … in Hollywood“ bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes. Die beiden zeigten sich auf der Dachterrasse des Festivalpalasts und posierten beim Photocall.

Leonardo DiCaprio

Leo erschien lässig und schick zugleich. Der 44-Jährige setzte auf einen dunkelblauen Anzug. Der traditionelle Zweiteiler überzeugte als geschmackvoller Klassiker. Leo trug sein Sakko halb offen und verlieh seinem Look somit eine legere Note. Darunter ließ der Superstar ein weißes Hemd hervorblitzen. Schwarze Schuhe komplettierten seinen erlesenen Stil. Für die gewisse Coolness sorgte DiCaprio mit einer schwarzen Sonnenbrille von Garrett Leight.

Margot Robbie in Chanel

Margot wählte eine sommerliche Robe aus dem Hause Chanel. Das weiße knöchellange Dress überzeugte mit filigraner Spitze und dezenten Volants. Der Schnitt bestand aus mehreren blickdichten Bahnen, die durch die Spitze unterbrochen wurden. So gelang ein schlichtes und leicht verspieltes Styling, welches Margot vor den Fotografen strahlen ließ. Der Carmenausschnitt setzte Robbies Schultern in Szene und gilt momentan als Must-Have unter den Trends. Silberne High Heels rundeten das Outfit stilvoll ab. Ihr blondes Haar trug die 28-Jährige glatt und geflochten. Margots Make-up begeisterte mit silbernem Lidschatten und roséfarbenen Lippen. (HA)