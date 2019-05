Best Dresses of the Day (738): Zoë Kravitz und Co. auf dem roten Teppich

Donnerstag, 30. Mai 2019 19:51 Uhr

Am Mittwoch wurde die zweite Staffel der Erfolgsserie „Big Little Lies“ in New York vorgestellt. Der Cast setzt auf Powerfrauen von Meryl Streep bis Reese Witherspoon. Mit ihren schicken Outfits konnten besonders Hollywoodstar Nicole Kidman und Schauspielerin Zoë Kravitz für Aufsehen sorgen.

Zoë Kravitz in Saint Laurent

Zoë erschien in einer coolen Glitzer-Kreation des französischen Luxus-Labels Saint Laurent. Das kurze Cocktailkleid überzeugte mit einem schwarzen Stoff, der mit silbernen Strasssteinchen verziert wurde. Der Schnitt des Kleides bestach knapp, gewagt und hauteng. Das Oberteil betörte schulterfrei und die linke Rockseite zierten große Volants. Das Styling der 30-Jährigen wirkte jung, modern und sexy.

Kravitz kombinierte ihr Dress mit schwarzen Sandaletten und silbernen Ohrringen. Ein sinnlicher Nudeton verschönerte ihre vollen Lippen.

Nicole Kidman in Michael Kors

Nicole entschied sich für einen klassischeren und konservativeren Look als Zoë, konnte sich damit allerdings mindestens genau so sehen lassen, wie ihre junge Kollegin. Kidman präsentierte sich in einem extravaganten schwarzen Hosenanzug von Michael Kors. Der edle Zweiteiler begeisterte mit einem interessanten Blazer, der von oben bis unten mit schimmernden Pailletten bestickt war. Federn an den Ärmeln komplettierten das luxuriöse Trendteil.

Dazu kombinierte die 51-Jährige eine schmal geschnittene, knöchellange Hose und schwarze Pumps mit silbernen Verzierungen. Auch glänzende Ringe und ein edles Collier durften nicht fehlen. Ihre langen rötlichen Haare trug die „Moulin Rouge“-Darstellerin leicht gewellt und betonte ihre Lippen mit einem angesagten Rotton. (HA)