Best Dresses of the Day (767): Vanessa Hudgens und Co.

Dienstag, 23. Juli 2019 18:29 Uhr

Am Montagabend feierte das neue Kino-Highlight „Once Upon a Time in Hollywood“ mit großem Starauflauf Premiere in Los Angeles. Unter den Gästen strahlten unter anderem Vanessa Hudgens, Adriana Lima und Hauptdarstellerin Margot Robbie in beeindruckenden Outfits auf dem roten Teppich.

Vanessa Hudgens Giorgio Armani

Superstar Vanessa Hudgens erschien in einer faszinierenden Kreation des italienischen Luxus-Labels Armani. Die schwarze Robe begeisterte mit einem verführerischen hautengen Schnitt. Das Oberteil setzte auf kurze Ärmel und gewagte transparente Einsätze. Währenddessen betörte der Rock im schmalen Meerjungfrauen-Stil mit kleiner Schleppe und aufgesetzten Taschen. Schwarz ist seit Jahrzehnten die Farbe der Wahl, wenn es um glamouröse Auftritte geht. Vanessa überzeugt hier als elegante Lady und traf es mit ihrem Look auf den Punkt.

Adriana Lima in Magda Burtrym

Auch Topmodel Adriana Lima konnte mit ihrem Styling für Aufsehen sorgen. Die 38-Jährige strahlte in einem roten Paillettenkleid von Magda Burtrym. Die wadenlange Kreation punktete mit einem femininen Neckholder, der mit einem angesagten Volant verziert war. Dazu inspirierte der Rock mit einer kunstvollen Raffung an der Vorderseite und einem Design, welches Adrianas Kurven stilvoll in Szene setzte. Die schöne Brasilianerin kombinierte ihr Dress mit roten Sandaletten und wählte den dazu passenden Lippenstift.

Margot Robbie in Chanel

Nicht nur im Film fällt Hauptdarstellerin Margot Robbie durch ihren extravaganten Stil auf. Auch auf dem roten Teppich strahlte die schöne Blondine in einer zarten weißen Robe aus dem Hause Chanel und sorgte für Begeisterung. Die schlichte Kreation überzeugte insbesondere durch den raffinierten Schnitt und den angesagten Vintage-Stil. Der Rock wirkte durch das leichte Material verspielt und sommerlich. Dazu bezauberte das Oberteil mit einem gewagten tiefen Dekolleté, einer mädchenhaften Schleife und langen aufgebauschten Ärmeln. Die 29-Jährige rundete ihr Styling mit einer goldenen Tasche und den dazu passenden Ohrringen gekonnt ab. (HA)