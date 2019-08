Best Dresses of the Day (773): Leonardo DiCaprio und Brad Pitt

Samstag, 3. August 2019 15:46 Uhr

Anlässlich der mit Spannung erwarteten Deutschlandpremiere des Films „Once Upon a Time in Hollywood“ zeigten sich die Superstars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt am Donnerstagabend auf dem roten Teppich im Berliner Sony Center.

Klassisch und Lässig

Die beiden Herren punkteten nicht nur durch ihren unwiderstehlichen Charme, sondern konnten auch mit ihren geschmackvollen Outfits für staunende Blicke sorgen. Leonardo wählte einen eleganten dunkelgrauen Anzug. Unter seinem edlen Sakko trug der 44-Jährige ein traditionelles weißes Hemd und setzte außerdem auf schwarze, leicht glänzende Schuhe von Christian Louboutin. Sein perfekt gestyltes blondes Haar wird bei seinen Auftritten zum unverwechselbaren Hingucker. Ein klassischer Seitenscheitel und eine elegante Welle sorgen für seinen charakteristischen Look.

Auch Brad begeisterte die Gäste mit seinem stilsicheren Ensemble. Der 55-Jährige kombinierte einen schwarzen Anzug mit dem dazu passenden Polo-Shirt, welches für eine lässige Note sorgte. So lockerte der Hollywoodstar sein schickes Styling etwas auf und bestach mit einem individuellen Akzent. Dazu setzte er auf eine coole Sonnenbrille und dunkelbraune Wildlederschuhe.

Uns haben die beiden Weltstars als moderne Gentlemen überzeugt und sind somit die stylischsten Herren des Tages! (HA)