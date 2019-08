Best Dresses of the Day (774): Sistine Stallone in New York

Dienstag, 6. August 2019 19:57 Uhr

Schauspielerin Sistine Stallone zeigte sich kürzlich auf den Straßen New Yorks und verzauberte ihre Fans als elegante Lady. Die 21-Jährige erschien in extravaganten und modernen Outfits bei zwei Talkshows in der angesagten Modemetropole.

Sylvester Stallones Tochter tritt in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters und präsentierte ihren neuesten Film „47 Meters Down: Uncaged“ dem Publikum. Anlässlich der Show „Good Morning America“ trug Sistine ein schickes sommerliches Mini-Kleid der Marke Rosario in einem auffälligen Gelbton. Der stylische Look überzeugte mit einem angesagten Carmenausschnitt sowie aufgebauschten kurzen Ärmeln und einem gewagten kurzen Rock. Dazu kombinierte die schöne Blondine eine braune Handtasche und setzte außerdem auf elegante Riemchensandaletten in Schwarz.

Nur kurze Zeit später übertraf sich Sistine selbst und betörte in einer extravaganten Sommer-Kombination, die ebenfalls aus der Kollektion des Labels Rosario stammte. Ihr modernes Ensemble punktete mit einer weißen langärmligen Bluse und einem grauen Rock. Das Trendteil überzeugte insbesondere durch den interessanten Schnitt, der mit einer ausgefallenen Raffung an der rechten Vorderseite zum Hingucker wurde. Beigefarbene High Heels rundeten das Outfit geschmackvoll ab und goldener Schmuck sorgte für schimmernde Akzente.

Uns hat Sistine mit ihrem Stilgefühl überrascht und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)