Best Dresses of the Day (778): Cate Blanchett begeistert stilsicher

Mittwoch, 14. August 2019 17:10 Uhr

Nach einer längeren Pause zeigte sich Hollywoodstar Cate Blanchett am vergangenen Montag der Öffentlichkeit und präsentierte ihren neuesten Film „Wo steckst Du, Bernadette“ in New York. Die 50-Jährige wurde gleich mit mehreren Outfits zum Blickfang des Tages.

Cate Blanchett in The Row

Am Vormittag bewies die schöne Blondine ihr Stilgefühl in einer lässigen und zugleich edlen Kombination von The Row. Das schicke Styling setzte auf eine braune Marlenehose mit weitem Bein und hoher Taille. Das Design des Trendteils überzeugte im angesagten Vintage-Stil. Dazu kombinierte Cate eine luxuriöse Seidenbluse in Braun und Beige. Das feine Oberteil bestach hochgeschlossen und mit langen Ärmeln.

Komplettiert wurde Cates schöner Look mit klassischen schwarzen Pumps und einer extravaganten Statement-Sonnenbrille.

Cate Blanchett in Alexander McQueen

Bei der Premiere am Abend entschied sich Cate für einen extravaganten Hosenanzug aus dem Hause Alexander McQueen. Die Oscargewinnerin übertraf ihren ersten Look noch einmal, indem sie vor Glamour strahlte. Der schwarze Zweiteiler beeindruckte mit einem sehr femininen Schnitt, der auf edelste Weise Cates schlanke Figur in Szene setzte. Die bodenlange Hose überzeugte schmal und gerade geschnitten. Währenddessen sorgte der noble Blazer mit aufwendigen blauen Satinärmeln für Bewunderung. Auch hier kamen erneut Blanchetts schwarze Pumps zum Einsatz. Ihr blondes Haar trug sie prachtvoll hochgesteckt und wählte außerdem silberne Ohrringe.

Uns hat Cate mit ihrem Stilgefühl inspiriert und ist somit unsere Fashion-Queen des Tages! (HA)