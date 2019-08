Best Dresses of the Day (785): Camila Cabello und Co.

Am Montagabend wurden die diesjährigen MTV Video Music Awards in New Jersey Verliehen und die Stars und Sternchen feierten gemeinsam die Musikbranche. Darunter auch Superstar Camila Cabello und Topmodel Gigi Hadid, die mit ihren extravaganten Looks für Begeisterung sorgten.

Camila Cabello in Balmain

Camila erschien in einer weißen Robe aus dem Hause Balmain. Die bodenlange Kreation bestach durch ein einzigartiges Design mit kunstvoller Wickel-Optik. Das Oberteil des gewagten Looks setzte auf knappen Stoff, der das Nötigste bedeckte und einen verführerischen Ausschnitt zauberte.

Dazu wurde die Taille mit einem weiteren breiten Band in Szene gesetzte, während sich darunter raffinierte Cut-Outs befanden. Auf Hüfthöhe setzte schließlich der extrem kurze Rock an, der auf der Vorderseite mit einer glamourösen Schleppe verknotet wurde. Camilla kombinierte ihr Dress mit weißen Sandaletten und silbernen Ohrringen. Ihre endlos lange Mähne trug sie offen und leicht gewellt.

Gigi Hadid in Tom Ford

Auch Gigis Styling sorgte bei den Gästen für staunende Blicke und konnte sich zweifellos sehen lassen. Die 24-Jährige beeindruckte mit einer lässigen Kombination des berühmten Designers Tom Ford. Schick und modern sind seine Kreationen und perfekt geeignet für den selbstbewussten Auftritt.

Hadid wählte eine glänzende Hose in Beige, die zum trendy Hingucker wurde. Der Schnitt bestach mit einem hüfthohen Bündchen sowie mit einem gerade geschnittenen Hosenbein. Die schöne Blondine kombinierte das Trendteil mit einer dazu abgestimmten Corsage, die für eine schöne Figur sorgte. Außerdem entschied sie sich für schimmernde Pumps und goldenen Schmuck. Ihr dunkelblondes Haar trug sie zur linken Seite frisiert und begeisterte mit einem dezenten Makeup.

Die beiden Damen haben uns definitiv mit ihrem Styling überzeugen können und sind somit unsere Fashion-Queens des Tages! (HA)