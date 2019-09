Best Dresses of the Day (788): Cate Blanchett und Co.

Am Samstagabend zeigte sich die Crème de la Crème der Prominenz auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig. Anlässlich der Premiere des Films „Joker“ gaben sich Hollywoodstar Cate Blanchett und Topmodel Barbara Palvin die Ehre und strahlten in ausgefallenen Roben um die Wette.

Cate Blanchett in Armani

Beide Damen wählten ein Outfit der italienischen Luxusmarke Armani. Cate ist bereits seit langem das Werbegesicht des Traditionslabels und stellt die Mode für die anspruchsvolle und selbstbewusste Frau jedes Mal sehr treffend vor.

Diesmal erschien die 50-Jährige in einem schwarzen Kleid, welches bis zum Boden reichte. Der Look setzte auf einen leicht ausgestellten Rock und eine klassische gerade Corsage, die Blanchetts Taille vorteilhaft betonte. Der edle Samtstoff wurde durch luxuriöse Perlen durchbrochen, die eine Art Streifenmuster darstellten. Cate zeigt mit ihrem Look, wie prächtig es wirken kann, wenn Kleid und Juwelen eins werden.

Dazu kombinierte die schöne Schauspielerin auffällige Ohrringe und eine mit Perlen besetzte Haarspange. Ein dezentes sommerliches Makeup vervollständigte ihren geschmackvollen Auftritt.

Barbara Palvin in Armani

Auch „Victoria’s Secret-Engel Barbara Palvin betörte in einer Kreation aus dem Hause Armani. Ihr Outfit überzeugte wesentlich mädchenhafter und verspielter, passte allerdings hervorragend zu der schönen Ungarin. Ihre ebenfalls bodenlange Kreation setzte auf einen schlichten Schnitt mit schmalen Spaghettiträgern und einer leicht figurbetonten Form. Dekolleté und Rückenausschnitt überzeugten sexy, jedoch nicht zu gewagt. Durch hochwertige Verzierungen, die in Silber und Flieder schimmerten, wurde das Styling schließlich zum Blickfang.

Die 25-Jährige kombinierte ihre Robe mit einer hübschen Schleife im Haar und bestach dazu mit langen Extensions.

Uns haben die beiden Damen mit ihrem Stilgefühl begeistert und zeigen somit die schönsten Outfits des Tages! (HA)