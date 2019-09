Best Dresses of the Day (794): Bella Hadid und Co.

Superstar Rihanna präsentierte am Dienstagabend ihre neuste Dessous-Kollektion bei der Fashion Week in New York. Savage X Fenty heißt ihr Label und setzt auf sexy Styles gemischt mit sportlichen Akzenten. Die Topmodels Bella Hadid und Shanina Shaik zeigten sich besonders stylish in der Front Row und raubten den Gästen in ihren coolen Outfits den Atem.

Bella Hadid in Savage X Fenty

Bella erschien in einer lässigen Kombination, die verführerisch und maskulin zugleich betörte. Die 22-Jährige entschied sich für einen dunkelgrünen Oversize-Anzug. Das Sakko überzeugte mit einem schimmernden Revers sowie mit langen Ärmeln und aufgesetzten Seitentaschen.

Die Hose saß besonders tief auf der Hüfte und konnte durch ein weites Hosenbein mit Überlänge zum Hingucker werden. Anstelle eines damenhaften Hosenanzugs wählte Bella die Herrenvariante und bestach so besonders interessant und cool. Das Styling wirkte nicht männlich. Im Gegenteil; der Look versprühte eine ganz eigene Art der Weiblichkeit und Sinnlichkeit.

Unter Bellas Blazer blitzte ein schwarzer Bralette aus Spitze hervor, der aus Rihannas neuer Kollektion stammte und dem Ensemble das gewisse „Etwas“ verlieh.

Shanina Shaik in Savage X Fenty

Auch Shanina ließ bei ihrem geschmackvollen Auftritt tief blicken und setzte auf eine gewagte Kombination. Im Mittelpunkt ihres Stylings stand ein Lingerie-Kleid aus schwarzer Spitze, das ihren schönen Body in Szene setzte. Unter dem extrem kurzen Rock kamen ihre langen schlanken Beine zum Vorschein. Dazu kombinierte die 28-Jährige einen klassischen Blazer sowie angesagte silberne Metallic-Pumps.

Wir sind vom Stilgefühl der beiden Damen überzeugt und küren sie somit zu den schicksten Ladys des Tages. (HA)