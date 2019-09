Best Dresses of the Day (796): Isabelle Huppert und Natalie Portman

Die Schauspielerinnen Isabelle Huppert und Natalie Portman präsentierten kürzlich ihre neuen Filme „Frankie“ und „Lucy In The Sky“ beim diesjährigen Filmfestival in Toronto. Beide Damen erschienen in aufwendigen Roben aus dem Hause Dior auf dem roten Teppich und betörten ihre Fans mit luxuriöser Raffinesse.

Isabelle Huppert in Dior

Isabelle erschien von Kopf bis Fuß in strahlendem Silber. Das glänzende Material wirkte fast wie eine zweite Haut und veredelte die schlanke Silhouette der berühmten Französin. Das Oberteil der bodenlangen Robe überzeugte mit einer interessanten Wickeloptik, Schulterpolstern und langen Ärmeln.

Währenddessen inspirierte der Rock mit einem etwas dunkleren Farbton und setzte somit einen kräftigen Kontrast. Auch hier wurde auf Taillenhöhe mit einem gewickelten Design gearbeitet und somit eine extravagante Form geschaffen. Eine kleine Schleppe sorgte für einen glamourösen Akzent. Dazu kombinierte die 66-Jährige silbernen Schmuck und schwarzen Nagellack.

Natalie Portman in Dior

Auch Natalie Portman wurde mit ihrem Styling zum Hingucker. Die 38-Jährige verführte die Fotografen in einer mystischen schwarzen Kreation des französischen Luxuslabels. Das Oberteil bestach mit einem asymmetrischen One-Shoulder-Schnitt sowie mit einer außergewöhnlichen Corsage im Lingerie-Stil. Darüber befand sich elegant drapierte Spitze. Der Rock überzeugte ebenfalls bodenlang und setzte sich aus zwei Schichten zusammen. Über dem Unterrock befand sich ein aufwendiger gehäkelter Stoff mit Fransen und filigranem Muster.

Somit erinnerte die Oscargewinneirn mit ihrem Outfit an ihre spektakuläre Rolle im Thriller „Black Swan“. Mit einem dunklen Makeup und einer strengen Hochsteckfrisur rundete Natalie ihr Styling geschmackvoll ab. (HA)