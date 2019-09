Best Dresses of the Day (802): Romee Strijd und Bruna Marquezine

In der Modemetropole Paris präsentieren die Designer aktuell ihre neuesten Prêt-à-Porter Kollektionen und locken die Stars und Sternchen in die französische Hauptstadt. Zum Auftakt lud das Luxuslabel Dior zum exklusiven Defilé und prominente Damen wie die Topmodels Romee Strijd und Bruna Marquezine zeigten sich vor den Fotografen.

Romee Strijd in Dior

Romee sorgte in einem knappen Ensemble für Aufsehen und lieferte moderne Fashion-Inspiration. Die 24-Jährige erschien in einem coolen Jeanskleid mit langen Ärmeln und einem schicken Design, welches an ein klassisches Hemdblusenkleid erinnerte. Der Rock überzeugte kurz und schmal geschnitten.

Das in Blau gemusterte Material zauberte eine eigenwillige Note und die sexy Form erlaubte freie Sicht auf Romees schlanke Beine. Die schöne Blondine kombinierte ihr Kleid mit einem coolen Gürtel, der als absolutes Trendteil gilt. Auch eine kleine Umhängetasche und schwarze Stiefel durften nicht fehlen.

Mit goldenem Schmuck und einer schwarzen Sonnenbrille verlieh Romee ihrem Styling den letzten Schliff.

Bruna Marquezine in Dior

Bruna entschied sich für einen etwas eleganteren Auftritt und setzte auf ein langes Herbstkleid mit einem raffinierten Muster in Schwarz, Dunkelrot, Braun und Weiß. Die traumhafte Robe sorgte besonders mit dem transparenten Stoff des Oberteils für Aufsehen und versprühte eine verführerische und hochwertige Note. Man könnte das erlesene Styling der 24-Jährigen als modernen Hippie-Look mit einzigartiger Eleganz beschreiben.

Auch hier wurde ein Gürtel eingesetzt, um dem Outfit Form und Individualität zu verleihen. Außerdem setzte Bruna auf eine helle Handtasche und ein aufwendiges Collier mit Perlen. (HA)