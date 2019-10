Best Dresses of the Day (810): Natalie Portman und Co.

Am Montagabend feierte die High Society die Frauen im Filmgeschäft bei einer großen Party in Beverly Hills. Darunter zeigten sich auch die Hollywoodstars Natalie Portman und Charlize Theron, die in extravaganten Outfits vor der Presse posierten.

Natalie Portman in Dior

Natalie erschien in einer feinen schwarzen Robe aus dem Hause Dior. Das knöchellange Kleid erinnerte an die alten, klassischen Schnitte der berühmten und traditionsreichen Luxusmarke. Natalie begeisterte als edle Diva und stellte ihren erlesenen Geschmack unter Beweis.

Das Oberteil des Kleides setzte auf eine Corsage mit abgerundetem Dekolleté und schwarzer Spitze. Dazu überzeugte das Outfit mit einem raffiniert ausgestellten Rock, der ebenfalls durch seine leicht transparenten Partien inspirierte.

Die 38-Jährige kombinierte ihre Robe mit auffälligen Ohrringen und einem beerenfarbenen Lippenstift. Dazu überzeugte sie mit einer strengen Hochsteckfrisur sowie mit dunkelrotem Nagellack.

Charlize Theron in Louis Vuitton

Auch Schauspielerin Charlize Theron konnte mit ihrem Styling für Aufsehen sorgen. Die 44-Jährige entschied sich für eine ausgefallene Kombination, die rockigen Glamour und künstlerischen Schick vereinte. Theron setzte auf eine ausgefallene Lederjacke, die im Mittelpunkt ihres Looks stand. Dazu kombinierte sie einen blauen Rock aus schimmerndem Satin sowie ein hochgeschlossenes Oberteil mit schwarzem Kragen und einzigartigen Verzierungen in Silber und Gold. Eine kleine Clutch und schwarze Stiefeletten komplettierten das eigenwillige Outfit.

Uns haben die beiden Damen mit ihrem Stilgefühl überzeugt und sind somit die schönsten Ladys des Tages! (HA)