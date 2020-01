Best Dresses of the Day (838): Charlize Theron und Jennifer Lopez

Anlässlich einer Gala in Palm Springs zeigten sich die Stars und Sternchen Hollywoods auf dem ersten großen roten Teppich des Jahres. Schauspielerin Charlize Theron und Superstar Jennifer Lopez ließen sich die Feierlichkeiten nicht entgehen und überzeugten ihre Fans mit ausgefallenen Outfits.

Charlize Theron in Dior

Charlize wählte eine elegante Kreation aus dem Hause Dior. Das schicke Ensemble setzte sich aus einem schmal geschnittenen Corsagenoberteil und einem klassischen Bleistiftrock zusammen. Das Oberteil überzeugte tailliert und schulterfrei. Ein Gürtel und zwei schwarze Knöpfe sorgten für auflockernde Akzente und ein langärmliger Netzstoff ließ den Look schließlich zum Hingucker werden.

Auch das edle Hahnentrittmuster lässt die ersten Trends des Jahres erahnen. Charlize beweist, dass es nicht immer ein langes Kleid sein muss, um auf dem roten Teppich für staunende Blicke zu sorgen. Die 44-Jährige kombinierte ihr Ensemble mit schwarzen High Heels und dem dazu passenden Nagellack. Ein knallroter Lippenstift rundete den Look geschmackvoll ab.

Jennifer Lopez in Richard Quinn

JLo hingegen wählte die auffälligste und extravaganteste Robe des Abends. Die frühlingshafte Kreation entstammt dem kreativen Kopf des britischen Modedesigners Richard Quinn. Das bodenlange Kleid begeisterte mit einem verspielten Blumenmuster in Rosa und Grün. Der Schnitt hätte pompöser nicht beeindrucken können. Während der Hauptteil des Kleides an klassische Looks aus den 50er Jahren erinnerte, überraschte die Kehrseite mit einer meterlangen Schleppe, die den Glamourmoment des Abends zauberte.

Jennifer kombinierte ihr Kleid mit einer rosafarbenen Clutch und den dazu abgestimmten Pumps. Ihr langes Haar trug die 50-Jährige elegant hochgesteckt und entschied sich außerdem für ein dezentes Makeup. (HA)