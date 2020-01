Best Dresses of the Day (842): Jennifer Lopez & Annabelle Wallis

Am Sonntagabend wurden die diesjährigen Critics Choice Awards in Los Angeles vergeben. Dieses Event ließen sich die Stars und Sternchen nicht entgehen und präsentierten sich einmal mehr in aufwendigen Roben auf dem roten Teppich. Darunter auch Superstar Jennifer Lopez und Schauspielerin Annabelle Wallis, die in ihren Outfits alle Blicke auf sich zogen.

Jennifer Lopez in Georges Hobeika

JLo hat nach ihrem Fauxpas bei den Golden Globes glücklicherweise ihr Stilgefühl wiedergefunden. Die 50-Jährige erschien in einer traumhaften Kreation von Georges Hobeika. Das bodenlange Kleid beeindruckte in einem strahlenden Champagnerton. Dazu setzte es auf ein leicht glänzendes Material.

Der Schnitt der Robe überzeugte hochgeschlossen und figurbetont. Dabei bestach der Rock mit einer kleinen Schleppe und das enge Oberteil setzte Jennifers Taille gekonnt in Szene. Silberne Strasssteinchen dienten als glamouröse Verzierung.

Lopez komplettierte ihr Outfit mit einer glitzernden Clutch und den dazu passenden Ohrringen.

Annabelle Wallis in Moschino

Auch Annabelles Styling konnte sich zweifellos sehen lassen. Die 35-Jährige erstrahlte in einer silbernen Kreation aus dem Hause Moschino. Das luxuriöse Dress inspirierte bodenlang und mit einem schmalen Schnitt. Das Oberteil setzte auf ein tiefes verführerisches Dekolleté, während mittellange Ärmel für die elegante Note sorgten. Das glitzernde Material ließ den Look schließlich für den Wow-Effekt sorgen. Verzierungen aus Pailletten, Perlen und Glitzersteinen zauberten einen glamourösen Auftritt. (HA)