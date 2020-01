Best Dresses of the Day (846): Michelle Williams und Charlize Theron

Anlässlich der diesjährigen Verleihung der SAG Awards präsentierte sich die internationale Prominenz am Sonntagabend vor der Presse in Los Angeles und strahlte in aufregenden Roben auf dem grauen Teppich. Die Hollywoodstars Michelle Williams und Charlize Theron zeigten sich besonders geschmackvoll und sorgten für die Wow-Momente des Abends.

Michelle Williams in Louis Vuitton

Michelle wählte eine schwarze Kreation von Louis Vuitton. Das bodenlange Kleid beeindruckte mit einer schlichten Eleganz, die der 39-Jährigen hervorragend schmeichelte. Der Schnitt setzte auf ein gerades Design mit schulterfreiem Oberteil.

Kurze Ärmel faszinierten als transparente Verzierung. Michelle kombinierte ihr Kleid mit einer großen silbernen Haarspange, die sehr hochwertig und extravagant überzeugte. Außerdem inspirierte die schöne Blondine mit einem dunkelroten Lippenstift, der das Outfit perfekt abrundete.

Charlize Theron in Givenchy

Währenddessen zog Charlize in einem modernen und ausgefallenen Ensemble alle Blicke auf sich. Die 44-Jährige beeindruckte in einer Kreation von Givenchy, die ihre tolle Figur vorbildlich in Szene setzte. Das Oberteil verführte hochgeschlossen, kurz geschnitten und mit schimmernden Pailletten. Dazu wurde ein langer Rock kombiniert, der mit einem schmalen Gürtel, einem frontalen Schlitz sowie mit einer schicken Schleppe bestach.

Theron vereinte ihr Ensemble mit schwarzen Peeptoes und silbernen Juwelen. Ihr Haar trug sie streng nach hinten gestylt und überzeugte dazu mit einem dezenten Makeup. (HA)