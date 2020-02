Best Dresses of the Day (856): Heidi Klum und Hailey Bieber

Die Vanity Fair Party ist das beliebteste Event anlässlich der jährlichen Oscarverleihung in Hollywood. Auch in diesem Jahr tummelten sich Schauspieler, Topmodels und Entertainerinnen in luxuriösen Outfits auf dem grauen Teppich. Superstar Heidi Klum und Topmodel Hailey Bieber ließen sich die Party nicht entgehen und beeindruckten uns mit ihren verführerischen Roben.

Heidi Klum in Georges Hobeika

Heidi wählte eine elegante Kreation von Georges Hobeika. Das knöchellange Dress bezauberte mit atemberaubenden Verzierungen in strahlendem Silber. Während der Rock im angesagten Etuidesign überzeugte, spielte das Oberteil mit der Weiblichkeit und begeisterte mit einem gewagten Dekolleté.

Die 46-Jährige strahlte von Kopf bis Fuß und konnte jung, frisch und sexy inspirieren. Zu ihrem Kleid kombinierte Klum silberne Sandaletten und die dazu passenden Armbänder. Ihr langes blondes Haar trug sie teilweise hochgesteckt und faszinierte mit einem klassischen Pony à la Audrey Hepburn. Dunkle Smokey-Eyes rundeten Heidis Styling stilvoll ab.

Hailey Bieber in Versace

Hailey zeigt sich ebenfalls gerne sexy und feminin. Ihr gelang der aktuelle Auftritt mit einer sehr geschmackvollen und filigranen Kreation aus dem Hause Versace. Das schwarze Dress beeindruckte durch die erlesenen Materialien, die perfekt aneinander abgestimmt ein harmonisches Gesamtbild ergaben und für den Wow-Moment sorgten.

Das Oberteil bestach mit einem transparenten Material und einer schicken Corsage mit Verzierungen aus dunkler Spitze und glitzernden Akzenten. Dazu betörte der Rock in sich gemustert und mit einer ebenfalls großen Spitze am Saum.

Die 23-Jährige kombinierte ihre Robe mit schwarzen High Heels und silbernen Juwelen. (HA)