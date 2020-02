Best Dresses of the Day (864): Victoria Swarovski und Laura Müller

Am Freitagabend schaute Deutschland wieder gebannt auf das Tanzparkett in Köln und ließ sich von den ersten Einzeltänzen der diesjährigen „Let’s Dance“-Kandidaten begeistern. Moderatorin Victoria Swarovski und Influencerin Laura Müller konnten insbesondere durch ihre schicken Outfits auffallen und begeisterten ihre Fans stilsicher.

Victoria Swarovski betört in Weiß

Victoria zeigte sich in einer wunderschönen weißen Robe. Das schmale lange Kleid betonte ihre schlanke Figur und bestach mit einem modernen Schnitt, der die 26-Jährige ladylike und aufregend zur Show stellte.

Das Oberteil setzte auf ein angesagtes One-Shoulder-Design. Ein Look, welcher immer wieder sehr gefragt ist und zu fast jedem Anlass getragen werden kann. Ob als Kleid oder als Shirt, das Styling wird garantiert zum Blickfang.

Der Rock der Kreation überzeugte dabei mit einem hohen Schlitz, der Victorias lange Beine in Szene setzte und freie Sicht auf ihre schicken goldenen High Heels gewährte. Goldene Armbänder und Ohrringe komplettierten das geschmackvolle Outfit.

Laura Müller verführt sexy

Laura Müller betörte bei der aktuellen Show mit einem temperamentvollen Cha Cha Cha. Auch diesmal konnte die 19-Jährige mit ihrem Look punkten und erstrahlte in goldenem Glanz. Ihr knappes Dress bestand hauptsächlich aus Fransen, Pailletten und großen Strassteinchen, die in allen Farben schimmerten. Der Schnitt des hübschen Lateinkleides punktete mit einem gewagten Unterteil, welches lediglich als Bikinihöschen durchgehen könnte.

Daran befestigt strahlte ein glänzendes Bustier inklusive luxuriösem Neckholder. Große Ohrringe und beigefarbene Tanzschuhe vervollständigten den Look, mit dem Laura erneut zum Hingucker des Abends wurde. (HA)