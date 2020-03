Best Dresses of the Day (874): Valentina Pahde bezaubert mit Eleganz

Ob als Sunny in GZSZ oder im wahren Leben; Schauspielerin Valentina Pahde zeigt sich stets top gestylt und modisch sehr stilvoll. Kürzlich wurde anlässlich der 7000. Folge der beliebten Serie ein Fotoshooting veröffentlicht, durch das die 25-Jährige einmal mehr zum Blickfang wurde.

Glitzer und Glamour

Valentina trug zwei wundervolle Outfits, die ihrer Figur nahezu perfekt schmeichelten und sie glamourös in Szene setzten. Der erste Look bestand aus einem langen Abendkleid in einem hellen Champagnerton. Das hauchdünne Material bestach mit einer verführerischen Transparenz, während silberne Glitzerfäden für die außergewöhnliche Note sorgten.

Der Schnitt des Kleides faszinierte mit einem angesagten Neckholder, einem tiefen Dekolleté und einem bodenlangen Rock. Ein fast hüfthoher Schlitz wirkte besonders sexy und stellte Valentinas Beine zur Show. Beigefarbene Sandaletten und ein dunkler Nagellack rundeten den Look passend ab.

Auch mit ihrem Makeup und ihrer schicken Frisur konnte Pahde glänzen. Ihr mittellanges fast weißes Haar trug sie zu eleganten Wellen gestylt und überzeugte sehr ladylike und klassisch. Der Schnitt sowie die trendy Haarfarbe stehen der beliebten Schauspielerin hervorragend. Ein knallroter Lippenstift ließ Valentinas Look schließlich zum Highlight werden.

Auch Valentinas zweites Outfit konnte sich definitiv sehen lassen. Diesmal entschied sich die gebürtige Münchnerin für ein kurzes Partykleid in einem hellen Blauton. Die schicke Pastellfarbe ist speziell im Frühjahr sehr gefragt und kann auf die unterschiedlichste Weise getragen werden.

Der Schnitt des knappen Looks setzte auf lange Ärmel, einen v-förmigen Ausschnitt und einen schmalen Gürtel, der die Taille betonte. Auch dieses Design betörte durch die schimmernde Optik, die dank angesagter Pailletten alle Blicke auf sich zog.

Uns konnte Valentina zweifellos beeindrucken und ist somit die schönste Lady des Tages! (HA)