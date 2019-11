Die schönsten Looks der Bambi-Verleihung 2019

Am Donnerstagabend traf sich die High Society bei der diesjährigen Bambi-Verleihung in Baden Baden. Neben Filmgrößen wie Naomi Watts ließen sich auch die Stars der Fashionwelt das glamouröse Ereignis nicht entgehen und zeigten sich in aufwendigen Roben auf dem roten Teppich.

Anna Hiltrop im Prinzessinnenlook

Den schönsten Look des Abends präsentierte das deutsche Model Anna Hiltrop. Die 24-Jährige bezauberte in einem rosafarbenen Traum und zog als märchenhafte Prinzessin alle Blicke auf sich. Ihre spektakuläre Kreation beeindruckte mit einem ausgefallenen gerüschten Material, welches gekonnt drapiert ein faszinierendes Gesamtkunstwerk ergab.

Das Design setzte auf zwei Ebenen. Von der Taille bis zu den Knien reichte ein weit ausgestellter Rock, der mit flauschigen Federn verziert wurde. Darunter befand sich ein weiterer Rock, der bodenlang und mit einer pompösen Schleppe für Aufsehen sorgte. Dabei überzeugte das Oberteil mit einem edlen Dekolleté sowie mit luxuriösen Applikationen in schimmerndem Silber.

Pamela Reif strahlt in Silber

Auch Influencerin Pamela Reif stahl mit ihrem Styling ihren Kolleginnen die Show und begeisterte in einer langen silbernen Robe die Fotografen. Ihr schickes Kleid zeichnete sich durch den aktuell sehr angesagten Carmen-Stil aus. Denn das funkelnde Oberteil faszinierte schulterfrei sowie mit einem herzförmigen Dekolleté und langen Ärmeln. Dabei betörte der Rock mit zwei Schichten und teuren Verzierungen, die ebenfalls verführerisch glitzerten.

Victoria Swarovski trägt Ziad Nakad

Moderatorin Victoria Swarovski entschied sich ebenso für ein stilvolles Fashion-Kunstwerk und sorgte in einer Kreation von Ziad Nakad für staunende Blicke. Das eisblaue Kleid kreierte eine beeindruckende Silhouette und inspirierte mit einem extravaganten Wow-Effekt. Das Oberteil setzte auf einen Ärmel mit raffiniert angebrachten Volants. Dazu bestach der lange Rock mit einer ebenfalls einseitigen Schleppe sowie mit weiteren übergroßen Volants an der gegenüberliegenden Seite. Sorgsam angenähte Pailletten ließen die 26-Jährige schließlich zum Blickfang werden. (HA)