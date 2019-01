Die schönsten Looks der Golden Globes 2019

Montag, 7. Januar 2019 15:44 Uhr

Am Sonntagabend wurden die Golden Globes in Los Angeles verliehen und die Crème de la Crème Hollywoods präsentierte sich auf dem roten Teppich. Prominente Damen wie Topmodel Irina Shayk oder Schauspielerin Julia Roberts wurden mit ihren eleganten Looks zum Hingucker bei der diesjährigen Preisverleihung.

Irina Shayk in Atelier Versace

Irina erschien in einer luxuriösen Kreation aus dem Hause Versace. Die bodenlange Robe verzauberte in einem edlen Goldton und ließ Irina von Kopf bis Fuß strahlen. Die aufwendigen Verzierungen und Stickereien sorgten schließlich für den Glamour-Moment des Abends. Der elegante Schnitt betonte Irinas Kurven und setzte ihre schlanke Figur stilvoll in Szene. Ein tiefes Dekolleté und ein gewagter Beinschlitz komplettierten das schicke Styling.

Dazu präsentierte der „Victoria’s Secret“-Engel ihren modernen Long-Bob und setzte außerdem auf schimmernde Sandaletten im Metallic-Look.

Julia Roberts in Stella McCartney

Hollywoodstar Julia Roberts überzeugte vor allem modern und extravagant. Die 51-Jährige setzte auf einen ausgefallenen Look der Designerin Stella McCartney. Die Kreationen der talentierten Britin unterstreichen den femininen Auftritt und überzeugen schlicht und mondän. Julias Outfit bestach als stylischer Einteiler in zartem Beige kombiniert mit kontrastreichem Schwarz. Das Design des Looks setzte auf eine raffinierte Mischung aus Kleid und Hosenanzug. Der elegante One-Shoulder-Schnitt sorgte für eine interessante Note. Ein schmaler Gürtel setzte Julias schlanke Taille gekonnt in Szene.

Auch mit Frisur und Makeup konnte die „Money Monster“-Darstellerin punkten. Ihre blonde Mähne begeisterte leicht gewellt und zur linken Seite frisiert. Das Makeup ließ sie besonders frisch und natürlich erstrahlen. Silberner Schmuck verlieh dem Styling das gewisse „Etwas“.

Catherine Zeta-Jones in Elie Saab

Als glamouröse Diva betörte Schauspielerin Catherine-Zeta Jones, die auf eine dunkelgrüne Seidenrobe von Elie Saab setzte. Das bodenlange Kleid bestach mit einer langen Schleppe und einem asymmetrischen Schnitt. Ein Schlitz im Rock sorgte für einen gewagten Akzent und setzte die langen Beine der Britin in Szene. Das fächerförmige Oberteil verlieh dem Look die außergewöhnliche Note.

Die 49-Jährige kombinierte ihr schickes Kleid mit goldenen High Heels und prächtigen Ohrringen, verziert mit grünen Juwelen. Ihr dunkles Haar trug sie zu edlen Wellen frisiert und setzte außerdem auf ein dezentes Makeup. (HA)