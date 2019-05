Die schönsten Looks der Met Gala 2019

Dienstag, 7. Mai 2019 18:26 Uhr

Es ist das Fashion-Event des Jahres; die Met-Gala im Metropolitan Museum of Art in New York. Am Montagabend begann das große Schaulaufen der internationalen Stars und Sternchen auf dem rosafarbenen Teppich, die sich gehüllt in Federn und meterweise Satin präsentierten. Wir haben die schönsten Roben der Kultveranstaltung einmal genauer unter die Lupe genommen.

Taylor Hill in Ralph Lauren

Das Motto der diesjährigen Gala lautete „Camp: Notes on Fashion“, was so viel bedeutet wie „mehr is mehr“ und sich an besonders übertriebenen, plüschigen und divenhaften Looks orientiert. Topmodel Taylor Hill setzte das Motto besonders elegant und glamourös um. Die 23-Jährige erschien in einer wunderschönen Kreation von Ralph Lauren. Das bodenlange Satin-Kleid überzeugte in einem sanften Pastellrosa und setzte auf ein klassisches Corsagenoberteil. Eine große Federstola machte den Auftritt a la „Marilyn Monroe“ komplett.

Kendall Jenner in Versace

Auch It-Girl Kendall Jenner konnte sich mit ihrem extravaganten Outfit sehen lassen. Die 23-Jährige trug eine aufwendige Kreation aus dem Hause Versace. Auch sie traf das Motto auf den Punkt, denn die orangefarbene Robe strahlte geradezu vor laute „Bling Bling“. Das lange Kleid betörte mit einem eng anliegenden geraden Schnitt, der mit einem tiefen Dekolleté für Aufsehen sorgte. Verziert war die Robe mit Pailletten und Federn. Ein überdimensionaler Federkragen ließ die anderen Gäste schließlich staunen und überraschte mit dem Wow-Effekt.

Hailey Bieber in Alexander Wang

Edel und sexy zeigte sich Model Hailey Bieber, die sich für eine Kreation von Alexander Wang entschied. Von vorne bestach der Look hochgeschlossen und hauteng. Haileys schöne Figur wurde somit gekonnt zur Schau gestellt. Die Rückseite des Kleides sorgte schließlich für den Glamour-Moment. Ein gewagter Rückenausschnitt und eine lange Schleppe ließen die 22-Jährige zum Hingucker werden. Ein ins Kleid integrierter String mit funkelnden Details setzte einen sexy Akzent.

Emily Blunt in Michael Kors

In königlichem Glanz präsentierte sich Schauspielerin Emily Blunt, die eine goldene Robe des Designers Michael Kors wählte. Das extravagante Kleid strahlte von oben bis unten mit goldenen Pailletten. Ein wahrer Klassiker auf dem roten Teppich, der durch blütenförmige Applikationen an Kragen und Ärmeln alle Blicke auf sich zog. Die 36-Jährige kombinierte ihr ausgefallenes Kleid mit dem dazu passenden Kopfschmuck und überzeugte mit royalem Flair.

Rosie Huntington-Whiteley in Oscar De La Renta

Ein Styling, welches definitiv auch erwähnt werden muss, ist das luxuriöse Ensemble, mit dem sich Topmodel Rosie Huntington-Whiteley schmückte. Die 32-Jährige glänzte in einer edlen Kreation von Oscar De La Renta und versprühte anspruchsvollen Hollywoodglamour. Die lange weiße Robe punktete mit einem über Kreuz gelegten Neckholder und einem Cut-Out bis zum Bauchnabel. Dazu setzte auch Rosie auf eine riesige Federstola, die als kunstvolle Schleppe faszinierte. (HA)