Die schönsten Looks der Oscars 2019

Montag, 25. Februar 2019 18:24 Uhr

Am Sonntagabend wurden zum 91. Mal die begehrten Oscars in Los Angeles verliehen. Zu diesem feierlichen Anlass präsentierten sich die prominenten Gäste von ihrer besten Seite auf dem roten Teppich und Superstars wie Jennifer Lopez und Charlize Theron wurden zum Hingucker des Abends.

Jennifer Lopez in Tom Ford

JLo erschien in einer extravaganten Glitzerkreation des Designers Tom Ford. Seine Designs setzen auf moderne Eleganz und dramatische Auftritte. Jennifers Kleid bestach hochgeschlossen, mit langen Ärmeln und einem gerade geschnittenen, schmalen Rock. Die schimmernden Verzierungen in Gold und Silber wurden zu einer Art Mosaik zusammengesetzt und ließen die 49-Jährige kunstvoll erstrahlen. Eine kleine Clutch und silberne Ohrringe komplettierten den Look.

Ihr blondes Haar trug die Sängerin zu einer sanften Welle frisiert und setzte dazu auf goldenen Lidschatten und glänzenden Lipgloss.

Charlize Theron in Dior

Auch Schauspielerin Charlize Theron konnte sich in ihrer Robe von Dior sehen lassen. Neben Silber lagen helle Blautöne auf dem roten Teppich besonders im Trend. Charlize betörte mit einer klassischen Kreation, die ihr zu einem glamourösen Auftritt verhalf. Das bodenlange Dress setzte ebenfalls auf ein hochgeschlossenes Oberteil mit Kragen und Schulterpolstern. Der lange Rock punktete mit einem engen, figurbetonten Schnitt und wurde mit einer langen Schleppe vollendet. Doch auch von hinten konnte die 43-Jährige alle Blicke auf sich ziehen, denn die Traumrobe sorgte mit einem verführerischen Rückenausschnitt für den Wow-Effekt.

Amy Adams in Versace

Hollywoodstar Amy Adams bewies am gestrigen Abend ebenfalls ihr Stilgefühl und erschien in einem weißen Kleid von Versace. Auch hier wurden silberne Verzierungen verarbeitet, die dem Look eine dezente, schimmernde Note verliehen. Der Schnitt des schicken Kleides bestach hauteng und setzte auf einen langen Rock im Meerjungfrauenstil. Das edle Oberteil punktete als angesagte Corsage und stellte das Dekolleté und die Schulterpartie der 44-Jährigen zur Schau.

Amy kombinierte ihr Kleid mit silbernen Accessoires und trug ihre rote Mähne zu hübschen Locken frisiert.

Laura Harrier in Louis Vuitton

„Blackkklansman“-Star Laura Harrier griff den Trend der dezenten Blautöne auf und entschied sich für eine geschmackvolle Kreation aus dem Hause Louis Vuitton. Die Schauspielerin überzeugte als elegante Prinzessin und stellte mit ihrem Kleid ihre Kurven zur Schau. Das Oberteil der Robe setzte auf einen klassischen Herzausschnitt mit schmalen Trägern und einem glänzenden Gürtel, der die Taille betonte. Auch der Rock war mit silbernen Strasssteinen verziert. Aktuell begeistert die 28-Jährige häufiger mit ihrer Garderobenwahl.

Sie kombinierte ihr Kleid mit einem Collier in Grün und Lila und entschied sich außerdem für eine raffinierte Hochsteckfrisur. (HA)