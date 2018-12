Top 3: Die schicksten Promis des Jahres

Montag, 24. Dezember 2018 13:55 Uhr

Es war ein Jahr voller großer Fashion-Momente. Ob auf dem roten Teppich, bei der Fashion Week oder anlässlich der zahlreichen, exklusiven Parties; die prominenten Gäste überzeugten in extravaganten Outfits und übertrafen sich von Mal zu Mal selbst. Wir haben den Stil der Stars genauer unter die Lupe genommen und präsentieren nun die drei schicksten Promis des Jahres.

1. Cate Blanchett in Armani

Über den ersten Platz darf sich Hollywoodstar Cate Blanchett freuen. Die 49-Jährige glänzte in diesem Jahr in Cannes, in Venedig, bei der Pariser Fashion Week sowie bei der Werbetour zu „Ocean’s 8“. Sie präsentierte sich in eleganten Traumroben, stilvollen Hosenanzügen und ausgefallenen Kreation. Einen ihrer schönsten Looks zeigte sie bei den Filmfestspielen in Venedig.

Dort erschien die Schauspielerin in einer luxuriösen Kreation aus dem Hause Armani. Das bodenlange Kleid setzte auf ein prächtiges Material aus schwarzem Samt kombiniert mit schimmerndem Taft in Gold. Der körperbetonte Schnitt mit angesagtem One-Shoulder-Design und glamouröser Schleppe sorgte für einen edlen und divenhaften Auftritt à la Old Hollywood.

2. Bella Hadid in Alexander Wang

Auch Topmodel Bella Hadid konnte in diesem Jahr mit ihren zahlreichen Looks begeistern. Die 22-Jährige wird zum Hingucker, egal wo sie auftaucht. Ihr Stil punktet modern und sehr feminin. Bella sorgte in diesem Jahr unter anderem mit Anzügen aus der Dior Herren-Kollektion, knappen Mini-Kleidern und Looks, die an die frühen 2000er erinnerten für Aufsehen.

Ihr schönstes Outfit präsentierte sie bei der diesjährigen Magnum-Party während der Filmfestspiele in Cannes. Das sexy Styling überzeugte mit einem engen, grauen Kleid von Alexander Wang. Der Schnitt setzte Bellas Kurven perfekt in Szene. Dazu kombinierte die schöne Amerikanerin einen klassischen, zweireihigen Blazer, der dem Ensemble die raffinierte Note verlieh.

3. Natalie Portman in Valentino

Klassisch, prächtig und verspielt zeigte sich in diesem Jahr Schauspielerin Natalie Portman. Die 37-Jährige setzte stets auf schlichte Kombinationen, die durch besondere Details oder Materialien alle Blicke auf sich ziehen. Nicht nur edel so wie bei ihrer Kollegin Cate soll das Styling sein, mädchenhafte Akzente zeichnen Natalies ganz eignen Stil aus.

Ihren schönsten Look präsentierte die Oscar-Gewinnerin auf dem roten Teppich bei einer Filmpremiere in Los Angeles. Natalie wählte ein schwarzes Kleid von Valentino. Das bodenlange Kunstwerk bestach mit einem leicht ausgestellten Tüllrock, einem Oberteil aus Samt und einer kleinen Schleife am Oberteil. Glitzernde Verzierungen an den Schultern komplettierten das elegante Outfit.

Uns konnten die drei Damen mit ihrem Stilgefühl 2018 ganz besonders beeindrucken. Wir freuen uns auf glamouröse Auftritte und extravagante Fashion-Trends im kommenden Jahr und sind gespannt auf mehr! (HA)