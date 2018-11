Worst Dress of the Day (612): Lindsay Lohan enttäuscht bei Music Awards

Dienstag, 6. November 2018 18:58 Uhr

Am vergangenen Sonntag wurden in Bilbao die diesjährigen MTV Europe Music Awards verliehen und die Stars und Sternchen tummelten sich auf dem pinkfarbenen Teppich. So auch Schauspielerin und Sängerin Lindsay Lohan, deren Outfit allerdings nicht für Begeisterung sorgen konnte.

Die 32-Jährige erschien in einem kurzen Mini-Kleid aus goldenem Glitzerstoff. Das Party-Styling setzte auf Falten, Volants am Oberteil und einen trägerlosen Schnitt mit einem Gürtel um die Taille. Statt als modernes Dress zu punkten, wirkte der Look durch das Material allerdings eher altmodisch als schick. Auch Lindsays Figur wurde hier nicht vorteilhaft in Szene gesetzt. Denn das kurze Kleid, welches wirkt, als sei es bei einer zu heißen Wäsche eingelaufen, lässt Lindsay durch die Volants am Oberteil unnötig breit wirken. Auch der Gürtel kann hier keine Form zurück zaubern. Eine unproportionale Disharmonie bleibt und sorgt in Verbindung mit dem günstig schimmernden Material für einen Fashion-Fauxpas.

Zusammengewürfelter Look

Die schwarzen Pumps, die Lohan zu ihrem Dress ausgewählt hat, wären allein als eleganter Klassiker aufgefallen. So jedoch passen sie überhaupt nicht zum Rest des Outfits. Die schwarzen, übergroßen Ohrringe komplettieren den unpassend zusammengewürfelten Look. Auch wenn Lindsays rote Locken in Verbindung mit einem dezenten Makeup glamourös wirken, können sie das Styling nicht mehr retten.

Wir hoffen beim nächsten Mal auf eine stilsichere Lindsay mit weniger Glitzer und mehr Stoff! (HA)