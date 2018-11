Worst Dress of the Day (617): Rita Ora greift daneben

Mittwoch, 14. November 2018 09:55 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurden die diesjährigen People’s Choice Awards in Los Angeles verliehen und prominente Gäste wie Superstar Rita Ora präsentierten sich in ausgefallenen Outfits auf dem dunkelroten Teppich. Leider konnte die Sängerin mit ihrer Garderobenwahl diesmal nicht begeistern.

Die 27-Jährige erschien in einer fliederfarbenen, bodenlangen Robe. Das enge Kleid setzte auf ein tiefes, v-förmiges Dekolleté, lange Ärmel, ausgestellte Schultern und einen hohen Schlitz im Rock. Wäre die Kreation somit komplett gewesen, hätte Rita ladylike glänzen können. Jedoch war das Kleid an der Vorderseite mit goldenen Blättern verziert, die eine elegante Optik nicht zuließen. Das Muster wirkte unpassend und überstrahlte wortwörtlich das gesamte Kleid. Rita wählte die dazu passenden Overkneestiefel, die diesen Effekt noch verstärkten. Auch die Schuhe waren aus dem gleichen Material mit goldenen Applikationen in Blattform verziert.

Nicht nur, dass der Schuh Rita in Kombination mit dem Kleid viel kleiner wirken lässt, er kann auch nicht für einen luxuriösen Touch sorgen. Das gesamte Styling wirkte fast wie eine Kostümierung und anstatt mit raffinierter Extravaganz zu betören, greift Rita hier leider komplett daneben.

Die einzigen Pluspunkte gibt es für ihr dezentes und gelungenes Makeup. Wir hoffen beim nächsten Mal auf eine stilsichere Rita! (HA)