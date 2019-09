Worst Dress of the Day (799): Goldener Fehlgriff bei Jeanette Biedermann

Am Freitagabend wurde zum 25. Mal die Goldene Henne verliehen und die deutsche Prominenz zeigte sich auf dem roten Teppich in Leipzig. Auch Schauspielerin Jeanette Biedermann ließ sich das Event nicht entgehen und posierte in einem auffälligen Look vor den Fotografen.

Anstatt mit ihrem Styling für Staunen zu sorgen, warf sie allerdings eher die Frage auf, wo sie mit ihren Gedanken war, als sie sich für den Abend eingekleidet hat. Die 39-Jährige nahm sich das Motto der Veranstaltung etwas zu sehr zu Herzen und erschien von Kopf bis Fuß in schimmerndem Gold.

Allerdings konnte der Look das gewollte luxuriöse Flair leider nicht versprühen und wirkte eher günstig und unvorteilhaft. Der strahlende Stoff des Outfits war eigentlich gar nicht das Problem, wenn der Schnitt Jeanettes sportlicher Figur nun mehr geschmeichelt hätte.

Das Oberteil setzte auf ein hochgeschlossenes Design mit langen Ärmeln. Jeanette versank komplett in dem aufwendigen Material und ihre Silhouette konnte nur noch erahnt werden. Der hohe Kragen wirkte wie eine umgebundene Schürze und die Ärmel in Trompetenform ließen die hübsche Blondine schließlich noch breiter wirken. Statt mit einem glamourösen Auftritt zu überzeugen, sah es eher so aus, als könnte sich die Schauspielerin unter den Stoffmassen kaum bewegen.

Das Design des Rocks setzte auf das komplette Gegenteil. Er war besonders kurz geschnitten und wirkte sehr gewagt und eng. Dieser Effekt sorgte für ein disharmonisches Gesamtbild und wurde durch extravagante Raffungen noch einmal verstärkt. Das in Falten gelegte Material ließ das gesamte Outfit nun endgültig völlig überladen wirken und konnte Jeanette leider nicht von ihrer Schokoladenseite präsentieren.

Wir hoffen, dass Biedermann beim nächsten Auftritt ihr Trendgespür wiedergefunden hat. Denn mit ihrer Figur bieten sich doch so viele Möglichkeiten elegant und sexy zu inspirieren… (HA)