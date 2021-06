Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Dangarembga

Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga. Sie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021.

21.06.2021 10:06 Uhr

Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2021. Das gab der Stiftungsrat am Montag in Frankfurt am Main bekannt.