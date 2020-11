13.11.2020 12:32 Uhr

Verlag: Schweizer Autor und Kinderarzt Largo gestorben

Remo H. Largo ist tot. Er wurde 76 Jahre alt. Seine Bücher über die kindliche Entwicklung wurden millionenfach gelesen.

Der Schweizer Kinderarzt und Buchautor Remo H. Largo ist tot. Er starb am 11. November im Alter von 76 Jahren, wie der Piper Verlag am Freitag in München mitteilte.

Seine Forschung zur kindlichen Entwicklung gilt als wegweisend, seine Bücher „Babyjahre“, „Kinderjahre“, „Schülerjahre“, „Jugendjahre“ und „Glückliche Scheidungskinder“ wurden von Eltern millionenfach gelesen.

