Karl-May-Spiele verschieben „Ölprinz“-Premiere

Sascha Hehn und Katy Karrenbauer 2020 in Bad Segeberg.

06.04.2021 13:38 Uhr

Schlechte Nachrichten für alle Winnetou-Fans: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg können auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die drei Hauptdarsteller bleiben aber an Bord.

Winnetous Rückkehr an den Kalkberg in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) muss um ein weiteres Jahr verschoben werden. Die Karl-May-Spiele fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus.

Das bereits für die Saison 2020 geplante Stück „Der Ölprinz“ kann erst 2022 Premiere feiern, wie die Kalkberg GmbH am Dienstag mitteilten. „Wir hatten gehofft, dass Winnetou in diesem Sommer zurückkehren kann, aber leider ist das nicht möglich“, teilte die Geschäftsführerin Ute Thienel mit. „Das Risiko wäre einfach viel zu groß.“ Die Impfungen kämen für diese Saison zu spät.

Premiere für das Stück mit Alexander Klaws als Winnetou, Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Rosalie Ebersbach soll nun am 25. Juni 2022 sein. Es sind 72 Vorstellungen bis zum 4. September geplant. Alle drei Hauptdarsteller hätten zugesagt, ihre Rollen auch im kommenden Jahr zu übernehmen.

Das wechselhafte und dynamische Corona-Geschehen lasse verantwortungsvolle Planungen für eine Veranstaltung dieser Art und Größenordnung nicht zu, begründete Thienel die Entscheidung. So sei völlig unklar, wie viele Zuschauer ins Stadion dürfen. Nach Thienels Angaben müssten insgesamt mindestens 200 000 Zuschauer kommen, um die Kosten einzuspielen. „Wenn wir die Produktionskosten von rund fünf Millionen Euro erst einmal aktiviert haben, gibt es kein Zurück mehr“, sagte Thienel.