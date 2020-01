Evelyn Burdecki äußert sich zu Laura Müllers ‚Playboy‘-Bildern. Die 31-Jährige präsentiert sich selbst gerne auch mal sexy in den sozialen Medien. Allerdings hat sie sich bisher noch nie ohne ihre Kleidung irgendwo gezeigt.

Ganz im Gegensatz zu der 19-jährigen Laura, die aktuell hüllenlos in der neuen Ausgabe des Männer-Magazins zu sehen ist. Während sowohl ihr Freund, als auch ihr Vater stolz auf die Aufnahmen sind, zeigt sich die Dschungelkönigin eher skeptisch. Seitdem Laura Müller mit Michael Wendler zusammen ist, versucht sie sich in der Öffentlichkeit einen Namen zu machen.

„Ich hätte Angst“

Neben einigen TV-Auftritten und ihrem Influencer-Dasein hat sie nun einen weiteren Schritt in Richtung Ruhm gewagt: Sie hat sich für den ‚Playboy‘ ausgezogen. Während Lauras Liebste scheinbar alle hinter dieser Entscheidung stehen, äußert Evelyn Burdecki nun jedoch einige Zweifel daran. „Sie ist ein schönes Mädchen und wenn sie sich damit gut fühlt, soll sie das machen. Ich hätte nur ein bisschen Angst, dass ich mit 19 vielleicht noch nicht so richtig weiß, was ich möchte und dass ich es dann mit 30 bereue“, erklärte sie gegenüber ‚Promiflash‘.

„Sag niemals nie“

Da die freizügigen Fotos für immer im Internet bleiben würden, sollte man sich zuvor genau überlegen, ob man dies wirklich machen wolle. Die ‚Let’s Dance‘-Kandidatin spricht dabei aus eigener Erfahrung. Doch während Laura jetzt für alle nackt zu sehen ist, entschied sich die fröhliche Blondine gegen das Angebot. „Ich dachte: Okay Evelyn, du bist noch nicht reif dafür im Kopf, du weißt vielleicht noch nicht, ob das das Richtige für dich ist.“

Obwohl sie eine gewisse Skepsis gegenüber dem ‚Playboy‘ empfindet, findet sie, dass dieser „die schönsten Bilder der Welt“ habe. Eine Zusammenarbeit in der Zukunft wolle sie daher nicht ausschließen: „Sag niemals nie!“