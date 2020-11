11.11.2020 21:40 Uhr

Evelyn Burdecki: Knutschszene mit Elyas M’Barek

Hand aufs Herz: für Elyas M'Barek haben wir doch alle eine Schwäche, oder? Bei Supertalent–Jurorin Evelyn Burdecki handelt es sich jedoch nicht bloß um eine kleine Schwärmerei, die Blondine hat große Pläne mit dem Schauspieler!

Er ist der deutsche Frauenschwarm schlechthin: Elyas M’Barek! Klar, dass sich unter seinen weiblichen Fans auch die ein oder andere Promi-Dame tummelt. Ganz vorne mit dabei? TV-Sternchen Evelyn Burdecki! In einem Interview mit der Illustrierten „Gala“ gestand die 32-Jährige jetzt, dass sie den Schauspieler nicht nur aus der Ferne anhimmeln möchte, sondern sich auch durchaus mehr mit ihm vorstellen kann!

Woher kennt man die Reality-Prinzessin?

Egal ob als Kandidatin beim Bachelor, Teilnehmerin bei Promi Big Brother oder als Dschungelkönigin 2019: Evelyn Burdecki kann sich bereits einige große Reality–TV–Momente auf die Fahne schreiben. Aktuell begeistert die Blondine an der Seite von Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Chris Tall als Jury–Mitglied des Supertalents. Doch wenn es nach Evelyn geht, war das noch längst nicht alles! Die 32-Jährige hat große Pläne für die Zukunft!

Knutschen? Ja bitte!

Im Gespräch mit Gala verrät die Reality-Queen, dass sie beruflich noch so einiges erreichen möchte. Mit Gala spricht die ehemalige Dschungelkönigin über ihren Traum als Schauspielerin durchzustarten. Kussszene inklusive! Und einen Wunschkandidatin dafür hat Evelyn auch schon bereits im Kopf: „Eine Knutsch-Szene mit Elyas M’Barek wäre der Wahnsinn“!

Große TV-Pläne für die Zukunft

Doch Evelyn träumt nicht nur von TV-Liebesmomenten mit Elyas M’Barek auch die ganz große Kinoleinwand steht auf ihrer Agenda. „Ich würde wahnsinnig gerne einen Disney-Film synchronisieren“. Scheint so, als ob wir von der Blondine in Zukunft noch so einiges hören und sehen werden.