Verona Pooth und Sophia Thomalla: Heißer geht’s nicht

Im Rahmen der Berlinale wurde auch in diesem Jahr am Wochenende die Place To B-Party veranstaltet, wo das Who is Who der deutschen Promi-Welt gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden hinein feierte.

Dazu gehörten auch Sophia Thomalla und Verona Pooth. Die 30-Jährige Berlinerin postete gerade ein Foto auf ihrem Insta-Account, auf dem sie mit der einstigen Werbeikone gemeinsam vor der Kamera posierte.

Quelle: instagram.com

Zu viel Filter

Während sich die Schauspielerin für ein kurzes Kleid von Star-Designer Philipp Plein entschieden hat, schmiss sich Pooth in sexy Lederhosen, die sie zu einem schlichten T-Shirt kombinierte. Bei solch einem heißen Duo kann man sich gar nicht entscheiden, welche der beiden Frauen heißer ist.

Auch die 51-Jährige postete den Schnappschuss auf ihrem Profil, bearbeitete ihn aber so, dass die Damen darauf fast schon künstlich aussehen.