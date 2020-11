23.11.2020 17:17 Uhr

Alexas erster gemischter Sprachmodus ist da

Bei Sprachassistentinnen und -assistenten muss man sich eigentlich für eine Sprache entscheiden. Eigentlich. Denn Amazons Alexa beherrscht nun auch einen Mischmodus. Doch für welche Sprachen?

Alexa kann jetzt Deutsch und Englisch. Quasi gleichzeitig. Das wird vielen Nutzerinnen und Nutzern von Amazons Sprachassistentin entgegenkommen, die zweisprachig sind und auch in einem Umfeld leben oder arbeiten, wo ständig zwischen den beiden Sprachen gewechselt wird. Jedes Mal zum Ändern der Sprache in die Einstellungen zu gehen, ist da keine Option.

Dynamische Sprachauswahl heißt die neue Funktion offiziell. Sie taucht nun in aller Regel in den Einstellungen des jeweiligen Gerätes oder in der Alexa-App auf, wenn die Gerätesoftware oder die Anwendung auf dem neuesten Stand sind. Findet sich die Einstellung nicht, sollte man einfach die App aktualisieren oder bei Geräten „Alexa, suche nach Software-Aktualisierungen“ befehlen.

Unterm Strich verhält sich Alexa mit aktivierter dynamischer Sprachauswahl, wie man es erwarten würde. Fragt jemand auf Englisch, wie das Wetter morgen wird, antwortet Alexa auf Englisch. Und wird etwa auf Deutsch gefragt, was es Neues in der Welt gibt, gibt es natürlich auch die Nachrichten-Übersicht in deutscher Sprache. Und das alles eben ohne irgendwelche Änderungen der Einstellungen zwischendurch.

