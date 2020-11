11.11.2020 16:16 Uhr

«Cloudpunk» ist ein Cyberpunk-Thriller in luftigen Höhen

Eine Stadt in den Wolken, gleißendes Neonlicht und eine spannende Geschichte rund um Gier und Moral: «Cloudpunk» macht Science-Fiction-Fans zum fliegenden Boten.

In „Cloudpunk“ übernehmen Spielerinnen und Spieler die Rolle der Kurierfahrerin Rania. Sie liefert Pakete an Bord eines fliegenden Autos. Denn „Cloudpunk“ spielt in der nahen Zukunft und in Novalis, einer Großstadt voller Reklametafeln, schwebenden Autobahnen und endlos hohen Wolkenkratzern.

Die wichtigste Regel in Ranias Job lautet: Bloß nicht nachfragen, was sich in den Paketen befindet! Doch natürlich dauert es nicht lange, bis diese Regel an ihre Grenzen stößt. Und so gerät Rania mit ihrem Roboterhund im Laufe einer ereignisreichen Nachtschicht in ein wildes Abenteuer voller skurriler Charaktere.

Simples Spielprinzip ohne viel Abwechslung

Die Grafik von „Cloudpunk“ ist im sogenannten Voxel-Stil gehalten und erinnert an Spiele der 90er-Jahre. Retrofans kommen hier auf ihre Kosten. Ohnehin ist die Stimmung in „Cloudpunk“ wichtiger als das Spielerische – denn da gibt es nicht allzu viel Abwechslung: Zu Fuß und in ihrem Flugauto erhält Rania immer neue Aufträge und arbeitet diese ab.

Aus den einzelnen Lieferungen entsteht im Lauf der Zeit aber eine interessante Geschichte, die Spielerinnen und Spielern einige moralische Grundsatzentscheidungen abverlangt. Toll und eher ungewöhnlich für ein von einem kleinen Team entwickeltes Indie-Spiel ist, dass die Story komplett mit Sprachausgabe vertont ist.

Wie gemacht für Science-Fiction-Fans

Wer Filme wie „Blade Runner“ liebt, wird um „Cloudpunk“ nicht herumkommen. Das Genre Cyberpunk, zu dem beide Werke gehören, ist in der Games-Welt ohnehin gerade schwer in Mode – schließlich warten viele Spielerinnen und Spieler sehnsüchtig auf „Cyberpunk 2077“, das Mitte Dezember erscheint. Mit „Cloudpunk“ lässt sich die Wartezeit bis dahin mehr als gut überbrücken.

„Cloudpunk“ vom Berliner Entwickler Ion Lands ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erschienen und kostet rund 20 Euro.

