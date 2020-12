01.12.2020 17:06 Uhr

Die beliebtesten iOS-Apps 2020

Ein Jahr unter besonderen Vorzeichen: durch die Corona-Krise hat sich der Alltag vieler Menschen verändert. Schnell reagierten die ersten App-Entwickler. So wundert es kaum, dass aus der Krise einige unterwartet Gewinner hervorgehen.

Anfang des Jahres hat noch keiner geglaubt, dass wir die meiste Zeit 2020 über Webcam und Stream miteinander kommunzieren werden. Und wer hat ernsthaft daran gedacht, dass das Robert-Koch-Institut eine App installiert, die mehr Downloads als Youtube holt?

Als im März klar wurde, dass das Virus auch vor Deutschland keinen halt machen würde, beginnt sich der Alltag vieler Arbeitnehmer binnen kürzester Zeit zu verändern. Nach einem harten Lockdown saßen viele Menschen vor ihren Rechnern im Homeoffice. Die entsprechenden Tools kamen im Handumdrehen: schnell vorne dabei ist der US-amerikanische Software-Entwickler Zoom. Mit der App Zoom Cloud Meetings ermöglichen sie fortan eine reibungslose Kommunikation via Webcam und Computeraudio. So können Videokonferenzen und Meetings von zuhause aus abghalten werden. Zwischenzeitlich stand die App wegen Datenschutz- und Sicherheitsmängeln in der Kritik, auf die allerdings mit Updates reagiert wurde.

Relativ früh zu Beginn der Krise wurde der Ruf nach einer digitalen Lösung für eine Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen lauter. Dem nahm sich das Robert-Koch-Institut an. Es entstand die Corona-Warn-App, die helfen soll, Kontaktpersonen zu ermittlen und Infektionisketten zu unterbrechen. Trotz anfänglichen Datenschutzbedenken haben inzwischen 18,4 Millionnen Deutsche die kostenlose App aktiviert.

In diesem Jahr gibt es aber nicht nur App-Hits, die durch die Pandemie Auftrieb bekommen haben, sondern auch Klassiker, die nach wie vor nicht an Aktualität verlieren: einer davon ist Blitzer.de PRO. Denn Autos, Straßen und Geschwindigkeitskontrollen gibt es eben auch weiterhin. So kommt es, dass es sich die App fast das ganze Jahr über auf dem ersten Platz der meistgekauften iPhone Apps gemütlich macht. Mit Echtzeitmeldungen für mobile und feste Blitzer, die im Hintergrund mit Navigationsapps wie zum Beispiel Navigon korrespondieren, lebt es sich für viele PKW-Besitzer und Vielfahrer deutlich befreiter – und das für 0,49 Euro.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messengere Threema GmbH 3,99 3 food with Love Food with love 3,99 4 AutoSleep Schalftracker Tantissa 4,49 5 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 7 TouchRetouch ADVA Soft GmbH 2,29 8 Forest – Bleib fokussiert SEEKRETCH CO., LTD. 2,29 9 Weatherpro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 10 TeamSpeak 3 TeamSpeak Sytsmes Inc 1,09

11 Facetune Lightticks Ltd. 4,49 12 ADAC Camping/Stellplatz 2020 ADAC Camping GmbH 8,99 13 Spectre Kamera Lux Optics Incorporated 4,49 14 Procreate Pocket Savage Interactive Pty Ltd 5,49 15 Scanner Pro von Readdle Readdle Inc. 4,49

16 Babyphone 3G TappyTaps s.r.o. 5,49 17 ProCamera. Cocologics 9,99 18 Sky Guide Fifth Star Labs LLC 3,49 19 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 20 PeakFinder AR Fabio Soldati 5,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Corona-Warn-App Robert-Koch-Institut kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Google Maps – Transit & Essen Google LLC kostenlos 7 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 8 Spotify – Musik und Playlists Spotify Ltd. kostenlos 9 eBay Kleinanzeigen Marktplaats BV kostenlos 10 Snapchat Snap, Inc. kostenlos

11 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 12 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 13 Amazon Amazon kostenlos 14 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 15 Widgetsmith Cross Forward Consulting, LLC kostenlos

16 Pinterest Pinterest kostenlos 17 Disney+ Disney kostenlos 18 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 19 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 20 Gmail – E-Mail von Google Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 9,99 4 Affinity Photo Serif Labs 14,99 5 Duet Display Duet, Inc. 10,99

6 Affinity Designer Serif Labs 14,99 7 WheaterPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 8 MyScript Calculator MyScript 3,49 9 Scanner Pro von Readdle Readdle Inc. 4,49 10 LumaFusion Luma Touch LLC 3,99

11 food with love Food with love 3,99 12 Atlas der Humananatomie 2021 Visible Body 1,09 13 Antolin Lesespiele 1/2 Westermann Digital GmbH 2,99 14 ADAC Camping / Stellplatz 2020 ADAC Camping GmbH 8,99 15 Pixelmator Photo Pixelmator Team 8,99

16 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 17 TeacherTool 6 Udo Hilwerling 27,99 18 FE File Explorer Pro Skyjos Co., Ltd. 5,49 19 Noteshelf Fluid Touch Pte. Ltd 10,99 20 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 27,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 3 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 4 Skype für das iPad Skype Communications S.a.r.l kostenlos 5 Disney+ Disney kostenlos

6 YouTube Google LLC kostenlos 7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 8 Messaging für WhatsApp – iPad Burak Acemoglu kostenlos 9 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 10 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos

11 Google Chrome Google LLC kostenlos 12 Microsoft Excel Microsoft Corporation kostenlos 13 ANTON – Schule – Lernen solocode GmbH kostenlos 14 Spotify: Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos 15 Messenger für WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos

16 Calculator for iPad + Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd. kostenlos 17 Amazon Amazon kostenlos 18 Microsoft OneNote Microsoft Corporation kostenlos 19 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 20 Calculator Air – Math Calc Wzp Solutions Lda kostenlos

