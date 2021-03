Schmink-Tipps und ein Camping-Sommer

Platzbeschreibungen, aktuelle Fotos und äußerst nützliche Erfahrungsberichte findet man in der App des ADAC.

31.03.2021 17:10 Uhr

Der Frühling klopft an und Camper planen ihre ersten Trips nach der Pandemie. Das katapultiert die App vom ADAC in den Charts nach oben. Außerdem hängen die Kinder am Handy und wollen TikToker werden.

Besonders die Generation-Z liebt den Dienst und vertreibt sich ihre Freizeit mit dem Aufnehmen kleiner Tanzvideos oder Schminktipps. Wer die App besucht, der stolpert von Clip zu Clip und wieder zurück – eine atemberaubende Zeitverschwendung. Die Rede ist natürlich von der meistgeladenen App im vergangen Jahr 2020: „TikTok“.

Nach wie vor hält sich das Unterhaltungsmonster in den iOS-App-Charts und begeistert weltweit viele User mit seinen kleinen Videos, Filtern und Stickern. Manch ein pubertierender TikToker verdient sich sogar ein goldenes Nässchen, weil seine Videos unerklärlicherweise millionenfach geklickt wurden. Jedenfalls gibt es ungebrochen Bedarf nach Tanzvideos, lebensmüden Snowboarden oder Make up-Tutorials – ganz zu Freuden der chinesischen Entwickler, die nicht immer so viel wert auf Meinungsfreiheit legen.

Einmal durchatmen und die Sonne genießen, denn der Sommer naht. Bei vielen Menschen wächst die Hoffnung auf Urlaub trotz Pandemie – und das macht sich sogar in den App-Charts bemerkbar. Denn auf Platz 4 der meistgekauften iPhone-Apps schafft es in dieser Woche „ADAC Camping / Stellplatz 2021“. Umfassende Platzbeschreibungen, aktuelle Fotos und äußerst nützliche Erfahrungsberichte anderer Camper erleichtern die Suche nach Europas schönsten Camping-Plätzen. Wer also schon vom nächsten Trip träumt, kann sich hier ausleben und inspirieren lassen.

Top iPhone Apps Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 ADAC Camping / Stellplatz 2021 ADAC Camping GmbH 4,99 5 food with love Food with love 3,99

6 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 7 Forest – Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 TouchRetouch ADVA Soft GmbH 2,29 10 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 luca app culture4life GmbH kostenlos 2 Crash Bandicoot: On the Run! King kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos

6 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 7 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos 8 Google Maps – Transit & Essen Google LLC kostenlos 9 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 10 PayPal PayPal, Inc. kostenlos

Top iPad Apps Meistgekauft

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Notability Ginger Labs 4,49 5 ADAC Camping / Stellplatz 2021 ADAC Camping GmbH 4,99

6 Affinity Photo Serif Labs 10,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49 8 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 9 Affinity Designer Serif Labs 10,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladen

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos 2 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos 3 Crash Bandicoot: On the Run! King kostenlos 4 Messenger für WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos

6 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 7 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos 8 Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC kostenlos 9 Disney+ Disney kostenlos 10 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos