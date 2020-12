30.11.2020 15:58 Uhr

Teams privat: Microsoft-Videochat kommt auf den Rechner

Videokonferenzen sind inzwischen nicht nur beruflich ein Muss. Sie helfen auch privat, Kontakt zur Familie und zu Freunden zu halten, so gut es eben geht. Die Möglichkeiten werden immer vielfältiger.

Ganz privat kann man schon länger den Videochat von Microsofts Kollaborationsplattform Teams auf Smartphones nutzen. Und nun geht das auch auf Rechnern, weil das Unternehmen den Apps für iOS und Android ein Desktop-Programm zum Herunterladen an die Seite gestellt hat. Egal über welchen Kanal: In jedem Fall bleibt das Chatten für Privatleute kostenlos.

Trotzdem sollen bis zu 250 Teilnehmer miteinander per Audio oder Video chatten können – und das bis zu 24 Stunden an einem Stück, mit bis zu 49 Videokacheln gleichzeitig in der Galerie-Ansicht. Während des Chats lassen sich Fotos und Videos teilen.

Unter den Konferenzteilnehmern dürfen den Angaben zufolge auch Nutzerinnen und Nutzer sein, die weder Teams nutzen noch einen Microsoft-Account haben. Diesen kann man dann einfach einen Einladungslink schicken, so dass sie der Videokonferenz im Browser beitreten können.

Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten