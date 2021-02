10.02.2021 18:43 Uhr

Zoom-Meeting nun mit Katzenohren und Knollennase möglich

Ob Schule, Arbeit oder Treffen mit Freunden: Vieles im Alltag kommt nicht mehr ohne Videokonferenzen aus. Je nach Anlass kann sich beim Anbieter Zoom nun jeder einen Bart oder Hasenohren zaubern.

Mal eine Katze sein oder einen coolen Hut aufsetzen: Was an Instagram oder Snapchat erinnert, kann nun auch jeder nutzen, der sich bei Zoom einloggt. Je nach Meeting können sich Teilnehmer am Video-Chat dort entsprechend verwandeln. Bisher war das nur per Betaversion möglich, berichtet das Fachportal „Heise online“.

Die Outfit-Auswahl findet man bei Zoom unter den generellen Einstellungen. Und so geht’s: Zuerst auf das Zahnradsymbol klicken und dann die Kategorie „Hintergrund & Filter“ sowie anschließend „Videofilter“ wählen. Dann aus verschiedenen Vorlagen die passenden aussuchen. Diese werden dann auf das Gesicht angewendet. Und wer möchte, speichert die getroffene Auswahl gleich für jedes Meeting.

