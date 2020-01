Donnie Wahlberg schenkt 2020 Dollar Trinkgeld

Läuft bei ihm. Anders kann man den neusten Streich von Donnie Wahlberg (50) nicht erklären. Der einstige „New Kids on the Block„-Star gab nun einer Kellnerin ein großzügiges Trinkgeld von 2020 Dollar.

Der US-Sänger scheint die Dollarnoten locker sitzen zu haben. Beim Bezahlen in einem Restaurant überraschte er am Neujahrstag eine Kellnerin mit seiner Großzügigkeit. Zusätzlich zu seiner Rechnung von 75,45 Dollar zahlte er ein Trinkgeld von 2020 Dollar.

Quelle: instagram.com

Eine große Geste

Wahlberg hatte am 1. Januar mit seiner Frau, der Schauspielerin Jenny McCarthy, in St. Charles (US-Staat Illinois) in einer Filiale der US-Restaurantkette IHOP gegessen, wie die US-Zeitschrift „People“ am Donnerstag berichtete.

Er habe 2020 als der „tolle Mann, der er ist“, begonnen, schrieb McCarthy auf Twitter und postete dazu ein Foto der bezahlten Rechnung. Darauf hatte Wahlberg handschriftlich „Happy New Year“ und „Thanks Bethany“ vermerkt. Sie sei in Tränen ausgebrochen und habe es kaum glauben wollen, sagte die Kellnerin Bethany Provencher laut „People“.

Als alleinerziehende Mutter könne sie das großzügige Trinkgeld gut gebrauchen, erklärte die 37-Jährige. Wahlberg, der in den 80er Jahren als Mitglied der Boyband „New Kids on the Block“ berühmt geworden war, ist der ältere Bruder des Schauspielers Mark Wahlberg. Er arbeitet auch als Schauspieler und Produzent. (dpa/KT)