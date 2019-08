Vor Urteilsverkündung: A$AP Rocky bittet Fans um Gebete

Dienstag, 13. August 2019 09:38 Uhr

Nach einer Prügelei in Schweden drohen dem Rapper sechs Monate Haft. Bei einem Konzert in Kalifornien beschwor A$AP Rocky jetzt Gott – und er hofft auf die Kraft der Gebete.

US-Rapper A$AP Rocky (30) hat bei seinem ersten Konzert nach der Freilassung aus einem schwedischen Gefängnis seinen Fans gedankt. „Ich bin so froh, hier zu sein. Das war ein beängstigendes und demütigendes Erlebnis, aber ich bin hier“, sagte er am Sonntagabend bei einem Festival im kalifornischen Anaheim.

Der Musiker („Praise the Lord“) war Ende Juni in eine gewalttätige Auseinandersetzung in Stockholm verwickelt gewesen. Der Rapper und zwei seiner Begleiter wurden daraufhin festgenommen, in Untersuchungshaft genommen und wegen Körperverletzung angeklagt. Der 30-Jährige gab an, einen jüngeren Mann aus Notwehr geschlagen und getreten zu haben.

Trump hat sich erfolglos eingemischt

US-Präsident Donald Trump hatte sich für die Freilassung des Rappers stark gemacht, was zu einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen Washington und Stockholm führte. Das zuständige Gericht setzte die drei Amerikaner bis zur Urteilsverkündung an diesem Mittwoch auf freien Fuß.

„Mit Gottes Willen werde ich für unschuldig erklärt“, sagte A$AP Rocky bei seinem Auftritt am Sonntagabend. „Ihr müsst weiter für mich beten. Hoffentlich muss ich nicht zurück in den Knast, nicht für so etwas Verrücktes.“ Die Staatsanwaltschaft forderte sechs Monate Gefängnis.

Diese Woche folgt noch eine Show in der Schweiz. (dpa/KT)