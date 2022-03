„Der Bachelor“ 2022: Darum wird sich Dominik im Finale für Anna entscheiden!

Bea Jansky | 22.03.2022, 08:30 Uhr

Dominik Stuckmann und Anna

„Der Bachelor“ 2022 hat endlich die Zielgerade erreicht. Drei Kandidatinnen kämpfen kurz vorm Finale noch um das Herz von Dominik Stuckmann. Doch wir sind jetzt schon sicher: Nele und Jana-Maria werden die Show nicht an der Seite ihres Traummannes verlassen. Denn die letzte Rose geht garantiert an Anna…

Kurz vorm „Bachelor“-Finale wird es aber erst einmal so richtig romantisch. Die Dream-Dates stehen an. Und das sind die schönsten und auch romantischsten Dates der gesamten Staffel „Der Bachelor“. In der vorletzten Folge, die am 23. März auf RTL ausgestrahlt wird und bereits auf RTL+ zu sehen ist, ist es endlich soweit! Dominik Stuckmann muss sich für zwei Frauen entscheiden, die ins Finale einziehen dürfen.

Die Dream-Dates sollen ihm dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Wir glauben allerdings, dass der gute Dominik diese Entscheidung längst getroffen hat…

Jana-Maria gesteht Dominik ihre Liebe!

Richtig gehört. Doch der Reihe nach: So kurz vorm Finale ist klar zu erkennen, dass der diesjährige Bachelor Dominik Stuckmann zu jeder einzelnen Frau eine andere Verbindung aufgebaut hat. Zu Kandidatin Nele hat er bisher die schwächste Bindung und sagt selbst, dass er noch nicht von Verliebtheit sprechen. Bei Jana-Maria sieht das allerdings ganz anders aus.

Denn Jana-Maria ist definitiv entflammt für Dominik. Wenigstens auf den ersten Blick – und immer dann, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Jedenfalls spricht sie bereits jetzt ununterbrochen über ihn und schon von Liebe. Als die beiden im Whirlpool sitzen und die wunderschöne Aussicht auf die Berge genießen, gesteht sie Dominik: „Ich bin schon ein bisschen verliebt.“ Diese Offenbarung überrascht den Bachelor ein wenig und lässt ihn sprachlos zurück.





Wie echt sind die Gefühle?

Im anschließenden Interview gerät auch er ins Schwärmen über Jana-Maria und sagt: „Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mich in die Jana-Maria jetzt auch noch verknallt habe.“ Er nennt positive Gründe, weshalb sie gut zusammenpassen: „Wir sind gleich chaotisch. […] Die hat das Herz am richtigen Fleck.“

Doch wieviel Wahrheit steckt wirklich in diesen Worten? Und wieviel Herz? Beim Zuschauen entsteht jedenfalls der Eindruck, dass Dominik diese Worte nur sagt, um Jana-Maria nicht blöd dastehen zu lassen. Und Jana-Maria schwärmt so dermassen inflationär, dass ihre Liebe zum Bachelor durchaus hinterfragt werden darf.

Wen liebt „Der Bachelor“ wirklich?

Die Frage ist nur: Wen liebt der Bachelor? Und was ist mit Kandidatin Anna? Kurz nach der Whirlpool-Eisode gesteht Dominik Stuckmann jedenfalls, dass er nach Jana-Marias Liebesgeständnis ein riesiges Problem hat. Er selbst steht nämlich nun im Zwiespalt zwischen eben diese Jana-Maria und Anna. Stimmt das wirklich oder ist das nur Gerede? Irgendwie klingt es nämlich so. Und „Bachelor“-Profis sind sich einig: Im Herzen hat er sich doch schon längst für Anna entschieden.

Anna ist die Favoritin

Jedenfalls ist es kein Geheimnis, dass „Der Bachelor“ von Anfang an hin und weg war von der schönen Anna. Es funkte direkt zwischen den beiden, auch wenn Anna ihm mehrmals unter die Nase hielt, dass er eigentlich gar nicht ihr Typ sei. Das hat sich wohl mittlerweile geändert, denn immerhin konnte sie das erste Übernachtungsdate in der Staffel ergattern und seitdem kommt Dominik gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

„Ich brenn‘ für Anna. Heute kam mir gar keine andere in den Kopf. Ich entwickle Gefühle für Anna, ich kann das auch nicht verstecken.“ Sie ist ruhiger als die anderen beiden Kandidatinnen, aber das scheint Dominik nicht zu stören, dafür hat sie sich schon längst einen zu sicheren Platz in seinem Herzen ergattert.

Das magische Dream-Date

Die Chemie stimmt also von Anfang an. Doch das Dream-Date hat nochmal alles übertroffen: „Das Dream-Date mit Anna war das schönste Date, welches wir jemals hatten.” Die beiden haben sich komplett ausgesprochen und Dominik hatte zum ersten mal das Gefühl, Anna konnte sich endlich öffnen. Denn das war immer das Problem: Anna ist zu verschlossen und er hatte das Gefühl sie erobern zu müssen. Da sich das Blatt nun gewendet hat, stehen die Chancen gut, dass Anna die letzte Rose bekommt.

Für wen entscheidet sich „Der Bachelor“?

Jana-Maria und Anna könnten nicht unterschiedlicher sein. Die Dates mit Jana-Maria sind immer sehr verspielt, lustig und lebhaft. Es ist offensichtlich, dass sie sich blendend verstehen, doch vielleicht haben sie auch zu viel spaß und es ist von seiner Seite aus mehr Freundschaft.

Für Anna brennt er richtig, sie hat ihm noch nicht so früh ihre Gefühle gestanden wie Jana-Maria, deshalb könnte es sein, dass der Reiz größer ist sie zu erobern. Sie macht es ihm nicht so einfach. Deswegen will der Bachelor es sich selbst beweisen und wird sich am Ende für die 33-Jährige entscheiden.

Ob es wirklich so kommt oder ob uns „Der Bachelor“ doch noch überrascht wird sich schon am Mittwoch um 20:30 Uhr auf RTL zeigen. Das große Finale wird sogar schon am Mittwoch auf RTL+ ausgestrahlt!