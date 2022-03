Der Bachelor 2022: Dieser Experte sieht in Jana-Maria die Gewinnerin!

Isabell Kilian | 22.03.2022, 21:00 Uhr

Dominik Stuckmann hält Jana-Maria im Arm

Staffel 12 von „Der Bachelor" ist fast schon wieder vorbei und Dominik Stuckmann muss sich im Finale für seine Herzensdame entscheiden: Bekommt Jana-Maria, Anna oder Nele die letzte Rose? Ein Analyst für Körpersprache ist sich sicher!

Schon am 30. März 2022 steht bei „Der Bachelor“ das Finale von Staffel 12 an und Dominik Stuckmann (30) muss sich entscheiden. Doch ähnlich zwiegespalten wie das Netz ist es auch unsere Redaktion: Der eine Teil glaubt, Kandidatin Anna nimmt die letzte Rose mit nach Hause, der andere Teil denkt, es ist eindeutig Jana-Maria.

Guter Zeitpunkt also, um sich eine Expertenmeinung einzuholen: Analyst für Mimik- und Körpersprache Sascha Göbel hat sich auf seinem kleinen Youtube-Kanal „Menschen lesen lernen“ mit 14.000 Abonnenten intensiv mit der aktuellen Bachelor-Staffel beschäftigt und auch die Vorschau für’s Finale analysiert: Nach ihm wird Jana-Maria die letzte Rose abstauben!

Dominik genervt von Anna und Nele?

In Folge 9 stehen die Dreamdates an: Doch bevor es soweit ist, verbringt Bachelor Dominik Stuckmann mit Jana-Maria (29), Nele (28) und Anna Rossow (33) noch ein Gruppendate: Ein Pferderitt. Was dem Rosenkavalier dabei aber gar nicht so gefällt: Anna und Nele reiten vorweg. So ist es natürlich schwierig, gemeinsam Zeit zu verbringen.

Dass ihn das gestört hat, spricht Dominik im Dreamdate allerdings nur gegenüber Anna an – nicht mit Nele. Experte für Mimik- und Körpersprache Sascha Göbel sieht hier den ersten Hinweis, warum Anna schon weiter ist als Nele: Es liegt ihm etwas daran, mit ihr Probleme zu klären.

Doch was ist mit Jana-Maria? Hier ist dem Youtuber aufgefallen, dass Dominik und Jana-Maria „zusammen sehr sehr viel gelacht haben.“ Die offenherzige Blondine habe die Eigenschaften, die auch Dominik wichtig sind.



Gleich und gleich gesellt sich gern!

So sagt Dominik sogar selbst: „Ich glaub so eine Frau hab ich auch in meinem Leben noch nicht kennengelernt. Ihre Harmonie, der Optimismus – das sind alles Sachen, Eigenschaften, die ich auch vertrete.“

„Sympathie ist geprägt von Gemeinsamkeiten“, erklärt Sascha Göbel dazu. So habe Jana-Maria beim Pferderitt gespürt, dass er sich nicht mehr wohl fühlte und gefragt, ob er runter wolle, während Anna vorne weg ritt.

Mit solchen Gesten würde sie ihm zeigen, dass er ihr wichtig ist, dass er gesehen wird und sie nur seinetwegen da ist. ,,Und das ist ein Thema, wo ich sag, sowas könnte entscheidend werden, ob Dominik sich für Jana-Maria entscheidet oder für Anna“, so der Youtuber.

Die Fragen, die damit im Raum stehen: Wieviel bedeutet das dem Rosenkavalier? Entscheidet er sich für die gemeinsamen Werte oder will er das „Unbekannte“?

Dass Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann auf einer Wellenlänge sind, ist kaum zu übersehen!

Experte vergleicht zwei ähnliche Szenen

Um den Antworten näher zu kommen, vergleicht der Profi zwei ähnliche Szene von Anna und Jana-Maria: Mit beiden sitzt der Junggeselle jeweils im Pool und beide Kandidatinnen neigen sich zu ihm, um ihn zu küssen.

Im Dreamdate mit Anna, gesteht er ihr, dass sie sich in sein Herz geschlichen hat. Anschließend muss Dominik sie aber fast schon um eine liebevolle Reaktion bitten – erst dann beugt sie sich zu ihm und küsst ihn.

Diese Gründe sprechen wiederum für Anna!

Als er im Dreamdate mit Jana-Maria fragt, ob sie über Nacht bleiben kann, kommt ihm dagegen eine große ehrliche Portion Begeisterung entgegen: Sie stellt sogar extra ihr Glas weg, wirft umgehend ihre Arme um ihn und küsst ihn. Ohne, dass er drum „betteln“ muss.

Er braucht offenbar viel positives Feedback von seinem Gegenüber, um sich wohlzufühlen und das gibt ihm Jana Maria. Sie verbalisiert ihre Gefühle und gibt ihm ein sicheres Gefühl.

Minimale Hinweise in der Vorschau (Spoiler!)

Auch die Vorschau guckt sich Sascha Göbel an. Denn auf RTL+ ist Folge 9 bereits zu sehen. Das bedeutet, dass am Ende einige Mini-Ausschnitte aus dem Finale gezeigt werden.

So kann man für eine halbe Sekunde sehen, wie Dominik die Hände von Anna hält. Seine Körpersprache ist für den Analysten allerdings eher ein ,,unangenehmeres Zeichen“.

So würden unsere Fußspitzen uns manchmal indirekt zeigen, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht. Und Dominiks linker Fuß ist von ihr weg gewandt. Auch sein Blick geht an Anna vorbei: Das sei ein Zeichen für Stress und eine Tendenz, „dass er der Situation eher entfliehen möchte“, so der Experte.

Keine Freude in Annas Gesicht

Sascha Göbel ist sich demnach sicher: Eine Beziehung mit Jana-Maria hätte langfristig eindeutig mehr Bestand, „weil beide einfach gleich ticken“. Sieht Dominik das auch so?

Neben neuer Liebe auch Karrieresprung? So wird durch den Bachelor Jana-Marias Business gepusht!

Ein User sieht ein weiteres Indiz für Jana-Maria: So wird in der Vorschau außerdem gezeigt, dass Anna ihm gesteht, sich verliebt zu haben. Ihr Blick ist dabei leer

Unter der Theorie, dass jeder seinen Gegenüber oft unbewusst spiegelt, würde das bedeuten, dass Anna in seinem Gesicht keine Freude über ihr Geständnis finden kann. Und so bleibt auch ihr Gesicht quasi blank und suchend.

Wie auch immer die Entscheidung ausgeht, fest steht schon jetzt, so ein knappes Rennen gab es schon lange nicht mehr!