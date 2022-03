„Love Island“ Tag 2: Trans-Frau Jessica lüftet ihr Geheimnis – so krass reagiert Adriano!

Tari Tamara | 22.03.2022, 16:11 Uhr

Love Island Jessica und Adriano

Am Montagabend ist die neue Staffel "Love Island" gestartet und die ersten zarten Annäherungsversuche wurden gestartet. Wie geht es mit den Islandern heute weiter?

Am Montagabend sind die ersten Frauen bei „Love Island“ in die große Haupt-Villa gezogen und die Männer ins Brotel! Trotzdem müssen alle Kandidat:innen jetzt die Challenge gemeinsam meistern.

Die erste Challenge steht an

Diese trägt den pikanten Namen „Geschäumnisse lüften”. Mit einem Kuss wählen die Girls ihren Wunschspielpartner aus, mit dem im intimen kleinen Schaumbecken nach Herz-Anhängern gesucht wird. Die im Schaum gesammelten Herzen dürfen an die männlichen Islander vergeben werden – aber nur, wenn deren Geheimnis richtig erraten wird.

Welcher Islander bekommt die meisten Herzen? Nacheinander werden die pikante Geheimnisse der Boys vorgelesen. „Aus welchen Zutaten besteht Adrianos Lieblingsproteinshake?”, liest Jessica vor, nachdem sie gemeinsam mit Adriano im Pool genügend Herzchen gefunden hat. Unfassbar – es sind tatsächlich vier Dosen Thunfisch, die der Italiener in seinen Shake mixt. Dieses Gourmetrezept sorgt auf jeden Fall für einige Lacher. Doch das nächste Geheimnis wartet schon: Hatte Bucci in einer Gondel in 900 Metern Höhe wohl eher Sex oder Spaghetti Bolognese?

Jessica beichtet ihre Vergangenheit

Adriano spürt, dass etwas zwischen ihm und Jessica steht. Die 22-Jährige wehrt nicht nur seinen Kussversuch ab, sondern wird generell immer zurückhaltender. „Am Abend mit Jessica habe ich gemerkt, dass sie irgendwie distanzierter ist”, so Adriano traurig. Jessica wiederum hadert immer mehr mit sich. Wie soll sie sich verhalten? Sie sucht Rat bei Vanessa, Tränen fließen. „Ich merke, dass Adriano mich als Mensch mag. Darum ist meine Angst jetzt, dass es auch bei ihm am Ende heißt, du bist cool, aber mehr wird da nicht. Es ist so krass, sich immer wieder outen zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen, für das was man ist! Aber ich habe jetzt das Bedürfnis es ihm zu sagen!”

Und so fasst sich die 23-Jährige ein Herz und bittet Adriano zum Gespräch unter vier Augen. Sichtlich ergriffen beginnt sie zu erklären: „Du hast doch bestimmt bemerkt, ich bin zurückhaltend. Das hat nichts mit dir zu tun, aber es belastet mich etwas mega…” Und dann erklärt sie ihm ihre Geschichte. „Ich bin schon überrumpelt”, so Adrianos erste Reaktion. Ist das das Ende der so jungen Flirtgeschichte?

Der erste Kuss fällt zwischen Bucci und Vanuschka

Ganz anders sieht es da zwischen Bucci und Vanuschka aus. Beim ersten Date der Staffel kommen sich die beiden näher und zwar so richtig. Im Whirlpool geht der 31-Jährige aufs Ganze und es fällt der erste Kuss!

„Du hast da was im Auge! Ah, ne das ist ein Funkeln”, so Bucci, der Vanuschka an sich heran zieht und leidenschaftlich küsst. Nicht weniger intensiv erwidert die Österreicherin den innigen und langen Kuss. Und wie war‘s? „Du kannst sehr gut küssen”, lobt der Münchner die Blondine und die strahlt zurück: „Du kannst auch sehr gut küssen!” Wie weit werden Bucci und Vanuschka gehen?

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.