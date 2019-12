Annemarie Eilfeld: So bringt sie sich schon jetzt in Weihnachtsstimmung

Annemarie Eilfeld (31) ist schon jetzt am ersten Advent von Kopf bis Fuß auf Weihnachten eingestellt. Im Interview mit Klatsch-tratsch.de spricht die singende Blondine über ihre Vorfreude auf das Weihnachtsfest: „Weihnachten ist bei uns immer sehr traditionell.“

Auch wenn es bis zum 24. Dezember noch ein Weilchen hin ist, macht sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin schon jetzt einige Gedanken über das anstehende Fest der Liebe: „Wir sind entweder bei meiner Familie oder der von meinem Freund. Zu welcher es geht, wird noch ausgelost.“

Quelle: instagram.com

In letzter Minute

Traditionen seien ihr in der Weihnachtszeit sehr wichtig, sagt Annemarie: „Standard ist, dass wir kurz vor Weihnachten immer zum Weihnachtsmarkt nach Eisenach fahren. Das ist ein wunderschöner und traditioneller Weihnachtsmarkt.“

Dort würde sie immer so richtig in Weihnachtsstimmung kommen: „Das ist so ein Weihnachtsgefühl, das man bekommt, sobald man da ankommt. Ich verbinde das meistens mit einem Auftritt. Das ist immer unsere alljährliche Tradition.“