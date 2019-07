Beatrice Egli: So hält sie ihr Gewicht

Sonntag, 7. Juli 2019 13:25 Uhr

Schlagersängerin Beatrice Egli (31) gehörte noch nie zu den Hungerhaken der Musikbranche, steht zu ihrer weiblichen Figur und sieht super damit aus. Ihre Kurven betont sie gerne mit engen Kleidern oder tagsüber mit lässigen Jeans.

Beatrice Egli sagt im Interview mit klatsch-tratsch.de, dass sie sich pudelwohl in ihrer Haut fühlt: „Ich fühle mich wohl in meinem Körper und das genieße ich.“ Das merkt man auch, denn die Sängerin strahlt stets eine enorme Lebensfreude und Zufriedenheit aus.

Sie ist viel zu Fuß unterwegs

Doch wie hält Beatrice eigentlich ihr Gewicht? Durch einen gesunden Mix aus Bewegung und guter Ernährung. Denn Beatrice will nicht hungern und isst, worauf sie Lust hat. Sie sagt im Interview: „Ich bin jemand, der gerne in der Natur ist, zu Fuß oder mit dem Bike, und auch die Bühne hält mich fit. Ich esse worauf ich Lust habe, das bewusst und mit vollem Genuss.“

Beatrice hat erst am 21. Juni, an ihrem 31. Geburtstag, ihr neues Album „Natürlich“ heraus gebracht. Für die Sängerin ist es nach wie vor ein besonderes Erlebnis, wie sie gesteht: „Es ist vor allem eine enorme Aufregung und eine emotionale Achterbahn, denn es ist immer wieder ein Neuanfang. Ich gebe immer all meine Leidenschaft in ein Album und wünsche mir so sehr, dass es die Leute berührt und stärkt, so wie mich.“