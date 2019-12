Benjamin Boyce: Sucht er bei Tinder nach der großen Liebe?

Diesen Sommer zerbracht vor den Augen der „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer die Liebe zwischen Benjamin Boyce (51) und Model Kate Merlan (32). Tränen flossen und Fetzen flogen …

In der Zwischenzeit habe er keinen Kontakt mehr zu seiner Ex, verrät er der ehemalige Caught in the Act-Star im Interview mit Klatsch-tratsch.de: „Ich hätte das gerne freundschaftlich beendet, aber das war irgendwann nicht mehr möglich. “

„Das ist genauso wie Tinder“

Benjamin sei nach wie vor Single, aber mittlerweile bereit für eine neue Liebe. Doch wie lernt der ehemalige Boyband-Sänger Frauen kennen? „Ich bin bei Instagram. Ich glaube, das ist genauso wie Tinder“, verrät er lachend.

Über die Bilder-Plattform bekomme er zahlreiche Anfragen von Frauen und würde auf einige Nachrichten auch antworten. „Wenn da eine ist, bei der ich mir denke: „Wow!“ Dann mache ich das.“

Keine Wildfremden bitte!

Über Instagram hätten sich auch schon Dates ergeben – allerdings wäre das schon etwas her. Online gebe er sich aber eher zurückhaltend. „Ich werde nicht einfach jemanden herauspicken und „Hallo“ sagen. Es muss schon mindestens Kontakt oder so gegeben haben. Aber so wildfremde Frauen einfach so anschreiben mache ich nicht.“

Das habe er ganz früher mal bei Facebook gemacht. „Man merkt dann recht schnell, dass das meine gute Idee ist“, erklärt er lachend.