Big-Brother-Star Cedric Beidinger zeigt seine Zwillingsschwester

"Big Brother"-Star Cedric Beidinger hat das Geheimnis um seine Schwester gelüftet. Auf Instagram hat er kürzlich verraten, wie Kimberley aussieht. Offensichtlich hat auch sie das Schönheitsgen geerbt, denn Cedrics Schwester ist bildhübsch.

Die beiden scheinen nicht nur die sportliche Figur, sondern auch die strahlenden Augen gemeinsam zu haben. Zuletzt hat der Frauenschwarm seine Schwester in München besucht, wobei die Bilder entstanden sind.

Quelle: instagram.com

Sie macht eine Ausbildung

Gegenüber klatsch-tratsch.de hat der Fitnessfreak verraten, was seine Kimberley in der Isar-Metropole sonst so treibt: „Sie macht eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau.“ Weiter erklärte der 26-Jährige: „Dieses Jahr ist sie fertig damit. Dann schaut sie, ob sie in München bleibt oder wohin es sie verschlägt. Sie reist ja auch viel und ist gerne unterwegs.“

Quelle: instagram.com

So würde er als Frau aussehen

Nachdem die derzeit so beliebte FaceApp zuletzt gezeigt hat, dass der Influencer als Frau aussehen würde, wie Pamela Reif, haben sich die Fans des gebürtigen Mainzers bereits gefragt, wie seine Zwillingsschwester aussieht. Fazit: Kimberley könnte der Fitness-Queen locker das Wasser reichen.