Carina Spack schießt gegen Tobi Wegener: „Für mich ist das kein Mann!“

In der aktuellen Staffel des Sat.1-Serien-Hits „Promis unter Palmen“ geht es heiß her. Nach der überraschenden Rückkehr von Desiree Nick flogen in der Villa im traumhaften Thailand mal wieder die Fetzen.

Doch wie sieht es hinter den Kulissen bei den Teilnehmern aus? So ist beispielsweise La Nick nicht die einzige Person in der Show, die Teilnehmerin Carina Spack gewaltig auf den Zeiger geht, wie sie im Gespräch mit klatsch-tratsch.de verrät.

„Er ist ständig am Heulen!“

„Besonders negativ überrascht hat mich der Tobi“, schmettert die schöne Blondine. Doch was ist der Grund dafür? Den schließlich gilt der Fitness-Freak mit seiner unbedarften Art für viele als der absolute Zuschauer-Liebling.

„Der ist wirklich so ein Mitläufer und redet den anderen nur nach dem Mund, hat vor allem Angst und ist ständig am heulen. Ich weiß nicht, aber für mich ist das kein Mann.“

Ob die beiden sich in der Show noch miteinander anfreunden können, das wird sich heute ab 20:15 Uhr in der nächsten Folge von „Promis unter Palme“ zeigen.