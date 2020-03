Claudia Obert: „Den Jogi Löw finde ich ganz lecker“

Claudia Obert fiel schon bei ‚Promi Big Brother‚ vor allem dadurch auf, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. 2017 plauderte die Unternehmerin dabei offen über ihre ständige Lust auf Sex, Männer und Champagner. Rund drei Jahre später kursieren zahlreiche Memes auf Instagram, in denen die besten Sprüche der Freiburgerin zusammengefasst werden.

Mit Roland Schill unter einem Dach

Ab dem 25. März dürfte die Frohnatur wieder jede Menge neuen Stoff für die lustigen Beiträge liefern, denn dann ist Obert in der bizarren Show „Promis unter Palmen“ zu sehen, wo sie unter anderem mit Tobias Wegener und Ronald Schill unter der Sonne Thailands urlaubt.

Ob da wohl mit einem der Männer mehr geht? Nun Claudias Interesse gilt ofenbar einem ganz Anderen und dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den DFB-Trainer Joachim Löw. Den Glücklichen hat sie nämlich schon mal getroffen.

Gemeinsam in Berlin

„Ich finde den Jogi ganz lecker. In Berlin waren wir sogar einmal ein Kaffee trinken“, so die Mode-Unternehmerin im Interview mit klatsch-tratsch.de. „Wir haben uns dann unterhalten. Ich dachte da geht vielleicht was. Allerdings war ich wohl nicht sein Typ“.

Beide aus Freiburg

Immerhin stammen beide aus dem Schwarzwald und so dürften sie einige Gesprächsthemen gehabt haben. Löw und Obert würden jedenfalls ein interessantes Paar abgeben. Zudem hat der 60-Jährige keine offizielle Frau an seiner Seite.

Die erste Staffel von „Promis unter Palmen“ gibt es ab dem 25. März um 20.15 bei Sat.1 zu sehen.