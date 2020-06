Claudia Obert und Cedric Beidinger auf Ibiza: „Wie im Himmel“

Cedric Beidinger und Claudia Obert sind derzeit auf Ibiza. Der "Big Brother"-Gewinner hält klatsch-tratsch.de während des Trips auf dem Laufenden und erklärt, was er und Claudia den lieben langen Tag so treiben.

Seit Donnerstag machen er und die 58-Jährige Geschäftsfrau den noch immer angesagten spanischen Hotspots des internationalen Jetsets unsicher. Obwohl der junge Fitnessfreak schon einiges von der Welt gesehen hat und auch schon in New York oder Los Angeles war, ist es für ihn die erste Reise nach Ibiza. Doch die Insel hat es ihm vom ersten Moment an angetan.

Claudia ist ein Engel

„Ibiza ist eine richtig geile Insel. Ich war hier ja noch nie“, erzählte Cedric heute klatsch-tratsch.de. „Claudia zeigt mir quasi eine neue Welt, von der ich vor ein paar Wochen nur träumen konnte. So wie Ibiza würde ich mir den Himmel vorstellen, mit Claudia als Engel sozusagen.“ Na da hat Cedric nicht die wilden Jahre Ende der 90er bis weit in die 2000er hinein erlebt, als die weltberühmte ibizenkische Clubkultur die Insel noch im Griff hatte und nicht umgekehrt…

Na jedenfalls nächtigt das Paar in Sant Antoni de Portmany an der Westküste, wo ja die Sonnenuntergänge geradezu legendär sind. Die kleine Stadt mit ihren über 25.000 Einwohnern ist zudem bekannt für ihr lebendiges Nachtleben, den natürlich gewachsenen Hafen und die Bucht Bahía de Sant Antoni.

Cedric weiter: „Wir wohnen in einer schönen Finca bei Claudias Freunden „Hätte ich sie damals nicht bei Big Brother nicht kennengelernt, wäre das niemals zustande gekommen.“

Das steht auf dem Programm

In der SAT.1-Show hat der 26-Jährige im Mai ein Dinner mit der Unternehmerin im Container gewonnen, bei dem beide festgestellt haben, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Mittlerweile ist der Adonis bei Claudia als Chauffeur, Model, Social Media-Berater und im Vertrieb ihrer Mode-Läden tätig.

Über die ersten Tage auf Ibiza erzählte Cedric weiter: „Wir essen hier, fahren Boot oder liegen einfach nur in der Sonne. Zwischendurch trainiere ich aber auch – wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich mache ja sehr viel Sport und versuche, das während des Trips beizubehalten.“

An diesem Wochenende werden beide von einem RTL-Team begleitet und drehen ein paar Beiträge. „Das große Shooting für Claudias erste Männer-Kollektion haben wir auch schon gemacht. Ich werde das Gesicht der Kollektion sein. Auf das Ergebnis freue ich mich schon richtig“, so Beidinger gegenüber klatsch-tratsch.de. Er präsentiert für die Eigenwerbung in Claudias Läden die Marke Commander.

Daran, dass sich der Influencer gut vor der Kamera machen wird, bestehen keine Zweifel. Immerhin ist Cedric extrem fotogen und die Claudia sowieso!